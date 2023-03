Ousmane Dembélé, finalement moins cher que prévu ?

Véritable révélation en Ligue 1 avec Rennes, Ousmane Dembélé attire déjà les gros clubs européens. Mais l'international Espoirs pourrait coûter beaucoup moins cher que prévu.

Son nom a traversé les frontières françaises pour se retrouver dans les petits papiers des plus grandes écuries européennes en vue du prochain Mercato. A seulement 18 ans, Ousmane Dembélé impressionne mais une clause dans son contrat pourrait satisfaire ses potentiels recruteurs.





Courtisé par les plus grands

Étincelant avec le Stade Rennais, la jeune pépite Ousmane Dembélé affole les compteurs (12 buts) et vient d'être nommé joueur du mois de mars en Ligue 1. Du coup, le numéro 23 a forcément tapé dans l'oeil des clubs européens. A commencer par le FC Barcelone qui avait proposé 35 millions d'euros pour l'avoir dans ses rangs. Une offre refusée par les dirigeants bretons mais qui prouve la valeur du joueur sur le marché des transferts. Puis on a évoqué Liverpool ou un recruteur des Reds s'est rendu plusieurs fois au Rhoazon Park. Sans oublier Tottenham et le Bayern Munich. Rennes a du souci à se faire.

Clause de 5 millions

Il y a quelques jours, l'Equipe affirmait que le contrat d'Ousmane Dembélé, allant jusqu'en 2021, contenait une clause libératoire s'élevant à 5 millions d'euros. Une somme symbolique lorsque l'on connaît le talent du joueur. D'autant plus que les clauses libératoires (montant à partir duquel un club est obligé de ventre un joueur) sont interdites en France. Mais il existe des dérogations pour les appliquer comme l'acte sous seing privé, soit une convention écrite par les deux parties elles-mêmes ou par un tiers. En tout cas, il s'agirait d'une véritable aubaine pour ses futurs recruteurs.

Si cette clause s'avère réelle, Dembélé pourrait bénéficier d'une prime à la signature si son prochain club ne devait verser que 5 millions d'euros.