O. Dembélé : « J’ai l’impression qu’il n’y a aucune pression » [Vidéo]

Après une grave blessure en début de saison, Ousmane Dembélé est de retour en forme depuis plusieurs semaines comme ses performances sur le terrain en attestent. A seulement 20 ans, le milieu offensif fait déjà preuve d’une grande maturité, qui lui a permis d’évoluer sans problème aux côtés de joueurs comme Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Andres Iniesta.





« Dans le vestiaire du Barça on ne parle jamais des matches »

Lors d’un interview diffusée sur les réseaux sociaux du FC Barcelone, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a parlé en toute simplicité de ses premiers mois au sein du vestiaire catalan. Malgré la répétition des matches à enjeux, et le grand nombre de stars dans l’effectif, Ousmane Dembélé décrit une atmosphère sereine dans le groupe : « Dans le groupe, j’ai l’impression qu’il n’y a aucune pression. Dans le vestiaire du Barça on ne parle jamais des matches, il n’y aucune pression à avoir. La première fois ils étaient cool avec moi, ils étaient tranquilles. »









« C’est un plaisir de jouer avec Messi »

Cette parfaite intégration s’est également vue sur le terrain. Très à l’aise au sein du groupe catalan, l’international tricolore a multiplié les passes décisives lors de ses apparitions avec le maillot blaugrana. Evoluer avec un joueur comme Lionel Messi a évidemment aidé son adaptation sur le terrain : « C’est impressionnant de voir Messi. Sur le terrain il est impressionnant, c’est un plaisir de jouer avec un tel joueur, et de jouer dans cette équipe avec des stars mondiales qui ont gagné tant de titres. »









« Faire le maximum pour aller le plus loin possible »

Malgré ses bons débuts, Dembélé continue de travailler à chaque séance d’entraînement et refuse de s’endormir sur ses lauriers. : « A chaque entraînement, à chaque match, tu progresses, même si comprendre le jeu du Barça n’est pas toujours facile. »

Mais en plus de ses coéquipiers, le joueur de 20 ans peut compter sur l’expérience de son entraîneur Valverde dont il loue la sagesse et l’implication dans le travail : « Valverde est calme, il parle toujours aux joueurs, il donne des consignes il nous aide beaucoup. C’est un coach qui est très réservé […] Avec lui on essaie toujours de jouer simple, de jouer court. » Pour finir avant le déplacement à Rome, Ousmane Dembélé fait cependant preuve de prudence malgré le score large du match aller (4-1) : « Ce n’est pas fini, il va falloir être sérieux lors du prochain match. On va faire le maximum pour aller le plus loin possible On va tout faire pour aller jusqu’au bout. »