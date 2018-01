Ousmane Dembélé est prêt à en découdre

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Le FC Barcelone a annoncé le retour prochain d'Ousmane Dembélé. Absent depuis trois mois et demi après une blessure, le Français a eu le feu vert des médecins.

Voilà une bonne nouvelle pour Ernesto Valverde en ce début d'année : le coach du Barça va pouvoir compter à nouveau sur Ousmane Dembélé. Trois mois et demi après sa grave blessure musculaire (rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche) contractée face à Getafe le 16 septembre dernier, l'ancien Rennais est désormais apte à refouler les pelouses. Le club l'a officiellement confirmé mardi soir dans un communiqué : "Le retour d'Ousmane Dembélé sur les terrains est sur le point d'arriver. L'international français du FC Barcelone a reçu mardi 2 janvier le feu vert par les Services Médicaux du Club. Il est désormais à la disposition d'Ernesto Valverde".





Un retour face à Levante ?

Transféré cet été au Barça, pour une indemnité de 105M€ (en provenance du Borussia Dortmund), Ousmane Dembélé avait la lourde tâche de remplacer Neymar, parti au PSG. Mais le natif de Vernon ne jouera que deux matches de Liga. D'abord face à l'Espanyol Barcelone lors de la 3e journée où il adressera une passe décisive à Suarez (5-0), puis contre Getafe où il se blessera dès la 25e minute de jeu. Totalement remis sur pied, l'attaquant de 20 ans pourrait donc faire son retour à la compétition dimanche (7 janvier) pour la réception de Levante, au Camp Nou (18e journée de Liga).









Objectif Mondial

Opéré avec succès par le docteur Sakari Orava, considéré comme l'un des plus grands spécialistes du tendon et des blessures musculaires, Dembélé avait repris l'entraînement collectif début décembre, mais le club avait préféré éviter un retour prématuré à la compétition. L'international français (7 sélections) va désormais retrouver du temps de jeu avec son club, avant, pourquoi pas, de retrouver une place chez les Bleus pour le Mondial en Russie. Ousmane Dembélé à moins de six mois pour convaincre...