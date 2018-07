Par La Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Voici l’ouvrage indispensable pour tous les amoureux du PSG : le livre officiel de la saison 2017-2018 du club parisien.





Comme les précédentes saisons, c’est le journaliste Ludovic Pinton qui retrace les moments forts du PSG lors de la saison 2017-2018, depuis son stage préparation estival aux Etats-Unis jusqu’à dernier match à Caen. Avec son style fluide et percutant, l’auteur revient sur les exploits du club avec les recrutements de Neymar et Mbappé, le record de buts de Cavani et un nouveau quadruplé national, mais aussi les moments difficiles comme l’élimination en Ligue des champions face au Real Madrid et la blessure de Neymar.





Ce très bel ouvrage (couverture cartonnée, papier glacé) permettra aux fans du PSG de retrouver un résumé détaillé de chaque match (avec un focus pour les grandes rencontres comme face au Real Madrid ou à l’OM), les feuilles de match de chaque rencontre, un portrait des stars du club (Cavani, Neymar, Mbappé etc…), ainsi que de nombreuses stats sur le club et les joueurs.





Et cerise sur le gâteau, l’ouvrage est magnifiquement illustré par les photos de Christian Gavelle, le photographe historique du PSG depuis 1986.













Paris Saint-Germain : le livre officiel de la saison 2017-2018

Auteur : Ludovic Pinton

Editeur : Solar

Date de sortie en librairies : 12 juillet 2018

Nombre de pages : 120 pages

Prix : 19,90€





Pour vous le procurer : Cliquez ici