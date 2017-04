Paris Saint-Germain : Mesut Ozil en approche ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Arsenal doit peut-être se préparer à une vague de départ cet été. Après Alexis Sanchez annoncé ailleurs, et Olivier Giroud probablement pas conservé, voilà le nom de Mesut Ozil qui est à son tour cité comme possible partant. Mais le transfert n’est pas annoncé par des journalistes mais souhaité par un proche du joueur ! Julian Draxler voudrait en effet jouer en club avec son partenaire de sélection !







« J’aimerais beaucoup voir mon ami Mesut à Paris »

Invité de nos confrères de RMC, le talentueux Julian Draxler a évoqué sa situation et en a profité pour parler du PSG et de qui il voudrait voir rejoindre le club. Et selon lui, le milieu offensif d’Arsenal Mesut Ozil est le candidat parfait « J’aimerais beaucoup voir mon ami Mesut ici parce que son contrat arrive bientôt à sa fin, il ne lui reste plus qu’une année. C’est un très bon joueur avec qui j’aime jouer en sélection et j’aimerais beaucoup jouer avec lui au PSG. » L’Allemand du PSG affirme qui plus est que l’an dernier les rôles ont été inversés et que c’est le joueur d’Arsenal qui avait milité pour la venue de Draxler à Arsenal !







Ozil au PSG, un rêve ou une réalité ?

Et si le transfert était possible ? Depuis quelques semaines Mesut Ozil lie sa situation à Arsenal à celle d’Arsène Wenger qui l’a fait venir à Londres en provenance du Real Madrid. Seulement, le club n’est pas assuré de disputer la Ligue des Champions l’an prochain, ce qui pourrait fragiliser la position de l’Alsacien de 67 ans. Son manque de titres majeurs en Angleterre et sur la scène européenne depuis quelques années pourrait faire perdre à Arsène Wenger sa place, et auquel cas provoquer quelques départs de joueurs très attachés à lui.



Et si Mesut Ozil venait à partir, Paris pourrait être un bon point de chute. Qualifié pour la Ligue des Champions, le club de la capitale a encore en tête la «Remontada» du Barça et va sans doute chercher à frapper un grand coup lors du Mercato pour viser la victoire en Ligue des Champions l’an prochain. Ozil aurait alors le profil pour jouer à Paris, lui qui peut évoluer sur les côtés ou en soutien de l’attaquant. Il y retrouverait alors Angel Di Maria avec qui il a évolué au Real Madrid. Mais cela reste encore bien sûr hypothétique.









