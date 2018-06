[Exclu Téléfoot 03/06] - Paris se positionne pour Fred (Chakhtar Donetsk)

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Le Brésilien Fred (25 ans) serait visiblement l’une des priorités du recrutement mené par Antero Henrique et Thomas Tuchel. Paris serait disposé à offrir 50 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu de terrain offensif du Chakhtar, sous réserve de possibles sanctions du fair-play financier. Le PSG ne serait pas le seul sur le dossier, puisque Manchester United est également intéressé et semble avoir une longueur d’avance. Les Red Devils sont en discussion depuis plusieurs jours avec le Chakhtar. Reste désormais à savoir quelle sera la position du joueur et du club.