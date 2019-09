Pavard : "Après la Coupe du monde, la tête était un peu dans les chaussettes"

QUALIFICATIONS EURO 2020 - Invité de Téléfoot, dimanche, Benjamin Pavard, le défenseur du Bayern Munich, est revenu sur sa saison 2018/2019 compliquée après le titre de champion du monde.

Sur l'après-victoire au Mondial

"C’est vrai que les vacances m’ont fait énormément de bien. Après la Coupe du monde, ça n’a pas été facile individuellement, comme collectivement avec mon club (Stuttgart, ndlr). Voilà, donc la tête était un peu dans les chaussettes."

"Voilà, là je suis bien physiquement. Je me sens même très très bien, j’ai fait une bonne préparation avec le Bayern. Et pour le moment, tout roule avec le Bayern et avec l’équipe de France, voilà ça se passe bien."

Sur la colonie française au Bayern

"On se connaît depuis la génération espoirs, donc on se connaît depuis longtemps. Maintenant, on a la chance de se retrouver au Bayern. Et se retrouver encore en équipe, c’est sûr que ça fait plaisir."