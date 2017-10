Pays de Galles: Gareth Bale, détrôné, vit une année 2017 bien pourrie

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Pour la première fois depuis quatre ans, Gareth Bale n'est pas élu footballeur gallois de l'année. Il est battu par Chris Gunter, un joueur de... D2 anglaise. Et par-dessus le marché, le Madrilène, encore blessé, va manquer un match crucial dans la course au Mondial 2018.

La BBC du Real Madrid existe depuis un peu plus de quatre ans désormais, mais ces derniers mois, on ne la plus beaucoup vue à l'action. Ses deux membres les plus anciens, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema (arrivés en 2009), brillent toujours. Mais le dernier membre du trio, Gareth Bale, débarqué au Real en 2013, vit une année bien galère. A Madrid, Isco et Marco Asensio contestent sa place. Et même chez lui, l'attaquant polyvalent ne fait plus l'unanimité.





Gunter (Reading) plus fort que Bale (Real Madrid)



La nouvelle est tombée lundi 2 octobre. Et elle illustre bien la sérieuse décote de Gareth Bale en 2017. Lauréat du titre de Joueur gallois de l'année de 2013 à 2016 (ainsi qu'en 2010 et 2011), le joueur du Real Madrid vient de perdre sa couronne. La Fédération galloise de football a, en effet, décidé de récompenser cette année Chris Gunter, défenseur de 28 ans qui évolue à Reading... en Championship (D2 anglaise). Bale, lui, doit se contenter du prix de Joueur gallois de l'année selon le vote des joueurs. Joe Allen (Stoke City) a lui reçu le titre de Joueur gallois de l'année selon le vote des fans. Chez les dames, la meilleure joueuse de l'année est la gardienne Laura O'Sullivan (Yeovil Town).



Trop souvent blessé en 2017



La perte de ce titre honorifique n'est pas si surprenante. Après une année 2016 marquée par une victoire en Ligue des champions avec le Real et une demi-finale de l'Euro avec le Pays de Galles, Bale a enchaîné les galères. Lourde opération de la cheville droite, lésions aux mollets... L'ancien joueur le plus cher du monde a manqué une bonne partie de la saison dernière. Entre janvier et mai, il n'est apparu qu'à huit petites reprises en Liga par exemple. Bien sûr, on retiendra que Gareth Bale a fait partie de l'équipe qui a signé le doublé Ligue des champions/Championnat. Mais dans les faits, sa participation à ces conquêtes a été très limitée. D'où, sans doute, la perte de son titre de Joueur gallois de l'année.





De nouveau blessé, il sera absent pour un match crucial du Pays de Galles



Le 26 septembre, Gareth Bale concrétisait son début de saison 2017-2018 prometteur par un but somptueux à Dortmund en Ligue des champions. Malheureusement, le joueur de 28 ans est rattrapé par les blessures. Dimanche, Zinedine Zidane l'a laissé sur le banc des remplaçants contre Alavès par précaution, pour le préserver. Mais le capitaine de la sélection galloise semble bien être à nouveau blessé. Ce mardi 3 octobre, la presse britannique révèle qu'à cause de douleur au tendon d'un mollet, Bale est écarté du groupe qui doit affronter la Géorgie vendredi à Tbilissi en éliminatoires du Mondial 2018.



Le Pays de Galles va devoir faire sans son maître à jouer pour cette rencontre cruciale. A deux journées de la fin, les Gallois sont deuxièmes de leur poule (14 points) derrière la Serbie (18 points) et devant l'Irlande (13 points) et l'Autriche (9 points). Le Pays de Galles rêve encore de la première place, directement qualificative, ou au moins de la deuxième, qui devrait lui ouvrir la porte des barrages. L'équipe nationale n'a joué la phase finale de la Coupe du monde qu'une seule fois dans son histoire. C'était en 1958.