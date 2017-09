Pelé : "Vous ne pouvez pas me comparer à Maradona"

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Au cours d'un entretien accordé au site anglais spécialisé Goal, le Roi Pelé revient sur la rivalité qui l'oppose depuis de nombreuses années à Diego Maradona. Il n'hésite pas à sortir quelques tacles glissés...

30 ans de rivalité



A respectivement 76 et 56 ans, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, et Diego Armando Maradona sont toujours de grands enfants. A défaut de pouvoir se défier sur le terrain, les deux légendes du ballon rond s'affrontent pas médias interposés au jeu "qui-c'est-le"-plus-fort? C'est pas toi, c'est moi!" et voilà prêt de trente ans que ça dure.

"Maradona est obsédé par moi"



Dans l'autobiographie de l'Argentin sortie en 2016 - "Maradona, ma vérité"- , l'Argentin s'en était pris au Brésilien notamment sur la propension de ce dernier à toujours prendre le parti des plus riches et des plus forts. Un peu plus d'un an plus tard, Pelé, dans un entretien au site spécialisée Goal, lui répond indirectement et livre quelques mots sur sa rivalité avec El Pibe de Oro. "Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas expliquer pourquoi Maradona est obsédé par moi. J'ai toujours dit qu'il a été l'un des meilleurs joueurs au monde, et c'est vrai. Par contre, ce n'était pas un grand joueur de la tête. Il ne marquait pas beaucoup de buts avec... C'est aussi le cas avec son pied droit, il était surtout bon tireur du gauche."

"Quand il aura marqué plus de 1000 buts..."



Pour déterminer qui est le meilleur, le triple vainqueur de la Coupe du Monde (1958, 1962 et 1970) a sa petite idée. "Depuis tout ce temps, quand des gens font des comparaisons, je préfère faire des blagues à ce sujet. Pour moi c'était un grand joueur mais vous ne pouvez pas comparer Maradona à Pelé. Nous sommes amis, nous blaguons tout le temps à ce sujet." En bon vieux camarade, Pelé rappelle pourquoi il se sent supérieur par rapport au joueur rendu célèbre par "la main de Dieu" en 1986 face à l'Angleterre. "Je lui ai toujours dit que tu pourrais concurrencer Pelé quand tu auras marqué plus de 1000 buts. Il m'a répondu qu'il ne savait pas et que cela l'importait peu."