Pelé hospitalisé au Brésil pour épuisement

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Le plus grand footballeur de tous les temps est très fatigué. Il a été hospitalisé au Brésil. Son deuxième séjour en soins après 2014.

"Rien de plus qu'une fatigue extrême"



Pelé, la légende vivante du football, âgée de 77 ans, s’est écroulée d'épuisement jeudi et a été hospitalisée dans la foulée au Brésil. C'est Paul McCarthy, secrétaire général des Football Writers Association (FWA), organisation de journalistes internationaux qui avait invité l'ancienne gloire à une soirée prévue dimanche à Londres, qui a révélé l'information dans un communiqué, ce vendredi. "Heureusement, rien ne laisse entendre quelque chose de plus grave qu’une fatigue extrême et toute la FWA souhaite à Pelé un prompt rétablissement", est-il retranscrit.



Une santé déclinante



Le seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde (1958, 1962 et 1970) a subi une batterie d’examens et reste encore aujourd'hui sous perfusion, précise la FWA en annonçant évidemment l’absence de Pelé à ses festivités du week-end. La santé déclinante de l’ex-attaquant international de Santos, véritable icône mondiale, est régulièrement un sujet d’inquiétude ces dernières années et il s’était ainsi montré incapable d’allumer la torche olympique à Rio lors des Jeux olympiques 2016. Récemment, il est apparu avec un déambulateur pour lui permettre de se tenir debout. "Mes nouveaux crampons", avait-il plaisanté.