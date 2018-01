Sur penalty, Messi veut faire mieux

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

On a beau s'appeler Lionel Messi, être l'un des plus grands joueurs de tous les temps, avoir récolté cinq Ballons d'Or... et ne pas être satisfait. Non, la Pulga n'est pas contente. La faute à quoi ? La faute à qui, plutôt ? La faute à... lui. Dans un entretien accordé à un média serbe, l'Argentin admet : "Je veux être parfait, mais je dois améliorer certains domaines de mon jeu pour atteindre le niveau maximum. Quel domaine ? Les penalties ! Je dois m'entraîner plus".

Depuis ses débuts en pro, le Barcelonais a inscrit 78 buts sur penalties, que ce soit en club ou en sélection. Mais il en a aussi manqué... 22. Le dernier "raté" en date n'est pas si ancien que ça. Si Messi avait trompé Keylor Navas sur penalty lors du clasico le 23 décembre (3-0 pour le Barça), il avait connu moins de réussite une semaine auparavant en voyant sa tentative être repoussée par Ruben Martinez lors du succès face à La Corogne (4-0). Son deuxième penalty manqué depuis le début de la saison (après le match à Alavés le 26 août, remporté 2-0).





Face à La Corogne, le 17 décembre (4-0), la Pulga a manqué un penalty. Le 22 "raté" de sa carrière

Moins bien que Ronaldo

Dans ce domaine, les statistiques de son grand rival madrilène, Cristiano Ronaldo, sont légèrement mieux. CR7 a réussi 82 penalties dans sa carrière, pour 15 manqués. L'Argentin, comme le Portugais, aura l'occasion de gonfler ses stats lors de la prochaine journée de Liga. Barcelone, leader incontestable avec neuf points d'avance sur l'Atlético de Madrid (2e) et 14 sur le Real (4e), recevra Levante dimanche. Lionel Messi est actuellement le meilleur buteur du Championnat espagnol avec 15 réalisations depuis le début de saison. Loin, très loin devant Cristiano et ses... 4 buts.