La photo du jour : le gardien Howard marque de sa surface !

Le match de Premier League Everton - Bolton a offert mercredi soir un but sensationnel. Tim Howard, le gardien américain d'Everton, a marqué en tirant de sa propre surface de réparation !



Cliquez pour agrandir l'image

Incroyable, inouï, extraordinaire, les superlatifs manquent pour décrire le but inscrit par Tim Howard en championnat contre Bolton.