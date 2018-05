OM / Pirès : "Thauvin est le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison"

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l'exercice 2017/2018, Florian Thauvin éblouit les terrains de Ligue 1 et de l'Europe de par son efficacité tant dans les passes que devant les cages, de par son efficacité, de par ses dribbles, de par son leadership,… Des qualités qui n’ont pas manqué de faire réagir un ancien de la maison, Robert Pirès passé par l'Olympique de Marseille entre 1998 et 2000.





Pirès magnifie Thauvin

Si, Thauvin compte tout le peuple phocéen derrière lui, pour briller lors de la finale de la Ligue Europa contre l’Atlético Madrid, ce mercredi, il recense un nouvel appui de taille, celui de Pirès. En effet, celui qui faisait partie de l’équipe des Invincibles avec Arsenal (2003/2004) n'a pas caché, à Bwin, son admiration devant les performances de l'attaquant de 25 ans : "Je pense que Thauvin a été une signature fantastique pour Marseille et c’est d’ailleurs mon joueur préféré du club. Il a marqué beaucoup de buts et c’est un joueur qui a confiance en lui. Il a connu de très grandes difficultés en Premier League lorsqu’il était à Newcastle United, mais il joue maintenant très bien pour Marseille. Il a eu du mal à s’adapter à l’Angleterre mais il est chez lui en France. Je pense que Thauvin a été le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison."





Des buts et des passes décisives à volonté

Le natif d'Orléans est un exemple de régularité. Cette année, l'ancien joueur de Bastia a inscrit vingt-six buts et délivré dix-huit caviars en cinquante-deux matches toutes compétitions confondues avec la tunique de l'OM. En Ligue 1, ses statistiques sont toutes aussi époustouflantes. En effet, le vainqueur de la Coupe du monde des U-20 est le dauphin d'Edinson Cavani au tableau des meilleurs buteurs avec vingt-deux réalisations, et se place devant Neymar ou encore Radamel Falcao, qui comptent respectivement dix-neuf et dix-huit finitions. Avec dix passes décisives, Thauvin est quatrième à, notamment, trois longueurs de Neymar et de son coéquipier, Dimitri Payet.