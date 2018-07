Pjanic, le Real sur Lloris et Cavani : les infos mercato de la journée

Par Luca BARON | Ecrit pour TF1 |

Une porte de sortie pour Digne, Lloris et Cavani sur les tablettes madrilènes, l'Atlético à l'économie : on fait le point sur les dernières rumeurs du jour.

Everton chaud sur Digne

Barré par l’indiscutable Jordi Alba du côté de Barcelone, Lucas Digne pourrait rebondir en Premier League. Un temps suivi par la Juventus, l’ancien parisien (25 ans) est désormais ardemment courtisé par Everton. Selon plusieurs médias ibériques, les Toffees ont rencontré leurs homologues espagnols et leur ont adressé une première offre jugée insuffisante. Le Barça attendrait un peu plus de 15M€ pour céder son arrière-gauche.









Le Real suit Lloris

Alors que le dossier Thibaut Courtois traîne en longueur, le Real perdrait patience et aurait décider d'activer la piste Lloris. Selon le Sun, les Merengues seraient sur le point de formuler une offre de 67M€ pour arracher le gardien français (31 ans) à Tottenham. Une somme qui ne devrait pas faire plier le président des Spurs, Daniel Levy, réputé dur en affaire et qui en attendrait au moins 10 de plus. Les longues et difficiles négociations menées en 2013 concernant le transfert de Gareth Bale n'ont visiblement pas vacciné Florentino Pérez...









...et Cavani !

Pas toujours satisfait du traitement qui lui est réservé par ses dirigeants dans la capitale, Edinson Cavani n'est toujours pas sur de porter les couleurs parisiennes la saison prochaine. Son nom, récemment associé à ceux de la Juve, de Naples ou encore de Chelsea, est cette fois évoqué du côté de Madrid. Selon Marca et As, le Real suivrait avec attention le Matador. Le joueur de 31 ans serait d'ailleurs « réceptif » à l'interêt de la Maison Blanche. À l'instar Daniel Levy, Nasser Al-Khelaïfi n'est pas réputé pour sa flexibilité concernant les cadres de son équipe... Affaire à suivre donc.









Pjanic, départ en vue ?

Courtisé par Barcelone, Manchester City ou encore Paris, Miralem Pjanic penche de plus en plus vers un départ. Selon CNN et BeIN Sports Italia, le milieu bosniaque (28 ans) aurait informé les dirigeants de la Vieille Dame de ses envies d’ailleurs. Le Juventus ne serait pas fermé à un départ mais réclamerait près de 80M€. Par ailleurs, Pep Guardiola a nié un quelconque interêt de Manchester City pour le joueur : « Nous ne sommes pas intéressés par lui. C’est un grand joueur mais nous ne sommes pas intéressés ».









Gelson Martins signe à l'Atlético

Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec le Sporting Portugal, Gelson Martins (23 ans) a paraphé un contrat de six saisons avec l’Atlético Madrid. L’international portugais était également suivi par la Lazio et Benfica. Une jolie affaire en perspective pour les Rojiblancos.