Pogba à Manchester United, la Juve dément

Selon The Sun, Paul Pogba devrait s’engager avec Manchester United pour 125 millions d’euros. Un record. Une information démentie dans la foulée par la Juventus.

C’est le grand mystère. Où va jouer Paul Pogba la saison prochaine ? The Sun a sa petite idée et l’a partagé vendredi. Le tabloïd anglais croit savoir que Manchester United et la Juventus Turin seraient sur le point de trouver un accord autour de 125 millions d’euros pour le transfert de l’international français. Un transfert record !



Toujours selon le journal anglais, le club mancunien proposerait un contrat de cinq ans avec un salaire de 240 000 euros par semaine pour le milieu de terrain, actuellement en vacances aux Etats-Unis. La visite médicale aurait lieu ce mardi à Manchester. Des informations à prendre avec des pincettes cependant.



Le démenti de la Juve

Suite à l’article du Sun, la Juventus a réagi. Le directeur général du club italien, Giuseppe Marotta, a affirmé qu’il n’y avait « pas de contact » entre les deux clubs au sujet de Paul Pogba.



Une chose est sûre : l’intérêt de José Mourinho, nouveau coach des Red Devils, pour Paul Pogba est bien réel. Concernant le joueur, il reste flou quant à son avenir. « Je ne sais pas ce qu’il va se passer. Manchester c’était mon premier club, ma première famille. Et si Mourinho m’appelle, nous verrons…» En 2012, « la Pioche » avait quitté Manchester, libre, et avait rejoint la « Vieille Dame ». Dans ce dossier, c’est le Real Madrid de Zidane qui a, semble-t-il, perdu du terrain. Pogba s’est montré peu convaincu à l’idée de rejoindre la capitale espagnole. Au sujet de club merengue, il s’est juste contenté d’affirmer : « Ils sont champions d’Europe, c’est un grand club ». Rien de plus a ajouter, Paul ?