Pogba, Gameiro… : les Français qui ont brillé à l'étranger

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Quels Français ont brillé sur les pelouses étrangères ce week-end ? On fait le point.





Pogba aime les grands matches

Paul Pogba avait déjà été le bourreau de Manchester City voilà quelques semaines, retardant le sacre du voisin rival de Manchester United avec un doublé. Le Français a encore prouvé qu'il était l'homme des chocs de Premier League en inscrivant un but face à Arsenal, pour la dernière d'Arsène Wenger à Old Trafford.





Gameiro fait souffler l'Atlético Madrid

L'Atlético Madrid sent le souffle chaud du Real sur sa nuque. Mais il peut compter sur sa combativité pour conserver sa place de dauphin. Il peut aussi compter sur ses Frenchies. Et quand ce n'est pas Antoine Griezmann qui enfile son costume de sauveur, c'est Kevin Gameiro. L'ancien attaquant du PSG a inscrit l'unique but du match face au Deportivo Alavés, sur penalty. Il permet aux Colchoneros de repousser les Merengue à 4 points.





Dembélé encore et toujours passeur

Ousmane Dembélé a encore fait parler ses qualités de joueur altruiste lors du match entre le FC Barcelone et La Corogne. Il a parfaitement servi Coutinho pour l'ouverture du score. C'est sa 6e passe de la saison en 14 matches. Au passage, il remporte son premier championnat d'Espagne.