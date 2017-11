Pogba, Martial, Lacazette : quels Français ont brillé à l'étranger ce week-end ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

On fait le point sur les joueurs français s'étant particulièrement distingués ce week-end sur les pelouses de football. On en a retenu trois.

Il fallait regarder plus particulièrement la Premier League, ce week-end, pour voir des Français briller. On retiendra notamment les prestations d'Alexandre Lacazette, d'Anthony Martial et de Paul Pogba.





Lacazette et Martial sur leur lancée

Anthony Martial et Alexandre Lacazette avaient déjà marqué les esprits durant la trêve internationale, à l'occasion de la belle affiche entre la France et l'Allemagne. Visiblement, les deux compères du 4-3-3 de Didier Deschamps n'étaient pas encore tout à fait rassasiés puisqu'ils se sont montrés encore décisifs avec leur club respectif en Premier League. Deux fois buteur contre la Mannschaft, Alexandre Lacazette a cette fois-ci enfilé son costume de passeur pour distiller un bon ballon à Sanchez, permettant à Arsenal de faire le break face à Tottenham et de ne plus jamais le lâcher (2 à 0).



Anthony Martial, passeur face à l'Allemagne, a, lui, fait parler sa qualité de finition pour permettre à Manchester United de renverser Newcastle après avoir été mené 1 à 0. C'est même l'attaquant français qui s'est distingué en égalisant sur un service signé… Paul Pogba, autre Français.





Paul Pogba avait du feu dans les jambes

Car, pour son retour sur les pelouses après plusieurs mois d'absence, Paul Pogba avait du feu dans les jambes. Titularisé par José Mourinho, le milieu de terrain a fait tout voir aux Magpies. Outre son caviar pour Martial, la Pioche s'est permis de marquer le troisième but de Manchester United après une remise de la tête de Rashford et un excellent travail de Lukaku. Un but et une passe : pour un comeback, on peut difficilement rêver mieux… Tandis que les Red Devils peuvent lâcher un ouf de soulagement : avec Pogba dans l'équipe, ça change vraiment, vraiment tout. Surtout un Pogba avec ce niveau de performance.