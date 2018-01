Pogba et Martial rayonnent en Premier League

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Ce lundi soir débutait les premiers matches de l'année 2018 avec la 22ème journée de Premier League. Paul Pogba et Anthony Martial ont surclassé Everton. Morgan Schneiderlin et Kurt Zouma n'étaient quant à eux pas dans leur meilleur jour.

Si la Ligue 1, la Liga, la Serie A et la Bundesliga sont en pause, le spectacle est toujours au rendez-vous Outre-Manche avec la Premier League. En effet, c'est l'heure du Boxing Day et si Anthony Martial et Paul Pogba ont prouvé qu'ils étaient en forme en ce début d'année, les choses ont été plus compliquées pour d'autres frenchies comme Morgan Schneiderlin ou encore Kurt Zouma.





Pogba et Martial ont brillé...

L’année 2018 commence de la meilleure des façons pour Manchester United et ses frenchies ! En effet, après une élimination en quart de finale de League Cup face à Bristol le 20 décembre, et trois matches nuls consécutifs en Premier League, José Mourinho a pu compter sur Anthony Martial et Paul Pogba pour stopper cette spirale infernale et savourer de nouveau le goût de la victoire, ce lundi soir.



Face à Everton, l’ancien attaquant de Monaco a inscrit son neuvième but de la saison toutes compétitions confondues grâce à un plat du pied des plus millimétrés à l'entrée de la surface de réparation après un décalage ingénieux de Paul Pogba (57ème). Pogboom qui était d'ailleurs à l'origine de la seconde réalisation de son équipe conclue par Jesse Lingard après un slalom dans la défense adverse (81ème). Score final 2-0 pour les Red Devils.



Plus tôt dans la journée, s’il n’a pas permis à Brighton de s’imposer face à Bournemouth, 2-2 au coup de sifflet final, Anthony Knockaert a été étincelant. En trompant la vigilance du gardien adverse, Asmir Begovic, dès la cinquième minute le milieu tricolore a marqué le but le plus rapide des Seagulls dans l'histoire du championnat !

Schneiderlin et Zouma moins en réussite...

Opposé à son ancien club, Manchester United, et à un Anthony Martial et à un Paul Pogba des grands soirs, Morgan Schneiderlin n’a rien pu faire pour Everton tant sur le plan défensif avec ses précieuses interventions que sur le plan offensif. Comme le milieu défensif formé à Strasbourg, Kurt Zouma a rendu une copie plus pale avec Stoke City face à Newcastle (0-1).