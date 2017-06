Portugal : Cristiano Ronaldo ne s’arrête plus !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018, le Portugal se déplaçait en Estonie. Et Cristiano Ronaldo a de nouveau fait le spectacle en cette fin de saison…

Elément essentiel à la brillante fin de saison du Real Madrid, Cristiano Ronaldo n’a visiblement pas baissé de rythme en rejoignant sa sélection. Opposé à l’Estonie, le Portugal a pris les trois points, et s’est rapproché de la tête du groupe. Le tout grâce à son meilleur joueur qui impressionne en cette fin de saison !





Un doublé, une passe décisive pour CR7

En s’imposant 3-0 en Estonie, les Champions d’Europe confirment leur très bonne série depuis leur titre au Stade de France il y a un an. Mis à part leur défaite contre la Suisse en septembre, le Portugal enchaine les succès dans cette poule B, pointant à la deuxième place à trois points des Helvètes, mais avec un match en moins. Avec 22 buts marqués et 3 encaissés, tout va bien pour eux, actuellement meilleure deuxième des éliminatoires Europe.

Et surtout tout va bien pour Cristiano Ronaldo. Vendredi soir, il a marqué deux fois de la tête (41ème, et 63ème) avant de délivrer la passe décisive sur le but d’André Silva. Excellent encore lors de ce match, le numéro 7 Portugais confirme sa fin de saison extraordinaire. Toutes compétitions confondues il reste sur 9 buts en 5 matches !









4 doublés et 2 triplés lors des 10 dernières rencontres !

Mais ce n’est pas juste les récentes semaines qui voient Cristiano Ronaldo flamber. En plus d’être décisif lors des grands matches, comme en Ligue des Champions contre la Juventus, le Bayern ou l'Atletico, le Portugais empile encore les buts sans compter. Ce doublé contre l'Estonie confirme son état de grâce puisqu’il s’agit de son 4ème en 5 matches ! Si l’on regarde plus attentivement, on réalise même qu’il a effectué 2 triplés également au cours de ses 10 dernières rencontres !

Buteur, passeur, Ronaldo est partout… Egalement au classement des buteurs de la phase éliminatoire, puisqu’il est en tête avec 11 réalisations depuis septembre ! De très bonne augure avant le début de la Coupe des Confédérations… Et pour l’anecdote, Ronaldo a vraiment tout fait dans ce match, puisque juste avant le temps additionnel de la seconde période, il s’est même autorisé une accolade avec un enfant qui avait quitté les gradins pour venir voir son idole…