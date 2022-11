Portugal : inarrêtable, Cristiano Ronaldo bat de nouveaux records

Auteur d’un double contre la Lettonie, Cristiano Ronaldo repousse un peu plus les limites statistiques. Le capitaine portugais égale Gerd Müller et Robbie Keane tout en s’offrant un nouveau titre honorifique.

Le palmarès des records de Cristiano Ronaldo continue de se remplir à une vitesse impressionnante. Jamais rassasié, le Portugais veut toujours marquer et toujours gagner. La machine Ronaldo ne s’arrête pas, et c’est la Lettonie qui en a fait les frais dimanche lors du match de qualification pour le Mondial 2018. Les Lettons ont subi la loi des champions d’Europe en titre (4-1).





Il rejoint Müller et Keane



Au passage, Cristiano Ronaldo a signé un doublé. Deux nouveaux buts pour lui avec la Seleçcao qui n’ont rien d’anodin. Au contraire : CR7 en est désormais à 68 buts sous le maillot de l’équipe nationale (en 136 sélections… là aussi un record). Son avance sur Pedro Miguel Pauleta, ancien détenteur du titre de meilleur buteur de l’histoire du Portugal, s’accentue encore (68 contre 47).



A une plus grande échelle, l’attaquant du Real Madrid rejoint deux autres buteurs : l’Allemand Gerd Müller et l’Irlandais Robbie Keane. Eux aussi ont inscrit 68 buts avec leur pays (en respectivement 62 et 146 sélections). Parmi tous les footballeurs encore en activité, CR7 est désormais le buteur le plus prolifique. Et dire qu’il aurait pu s’offrir un triplé s’il n’avait pas envoyé un penalty sur le poteau du portier de la Lettonie Andris Vanins !





Prochains objectifs : Klose, Pelé… et le maître absolu venu d’Iran ?



A bientôt 32 ans (il les fêtera en février 2017), Cristiano Ronaldo est en mesure de porter son total de réalisations plus haut encore. Maintenant qu’il a dépassé l’Ivoirien Didier Drogba (66 buts en 106 matches) et qu’il a rejoint l’illustre Gerd Müller et Robbie Keane, son prochain adversaire prestigieux à dépasser s’appelle Miroslav Klose. Le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde (16 buts) a trouvé le chemin des filets à 71 reprises en 136 rencontres avec l’Allemagne. Ronaldo peut aussi rapidement tutoyer le roi Pelé et ses 77 buts en 92 sélections.



Toutefois, il lui faudra un peu plus de temps pour se rapprocher des deux meilleurs buteurs en sélection nationale. Le second est une légende du Real Madrid : le Hongrois Ferenc Puskas, qui a inscrit 84 buts en 85 matches. Le leader absolu caracole avec une confortable avance : l’Iranien Ali Daei compte 109 buts en 149 matches !