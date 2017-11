Portugal : Ronaldo pas convoqué avec le Portugal

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

C’est assez rare pour être signalé. Le Portugais Cristiano Ronaldo n’a pas été convoqué avec sa sélection pour affronter l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis les 10 et 14 novembre prochains.





Sans CR7, mais avec Rony Lopes et Edgar Lé

Le début de saison de Cristiano Ronaldo a été un eu peu étrange. Suspendu près d’un mois avec le Real, il a participé aux qualifications de sa sélection pour la Coupe du Monde et enchaîne depuis les matches avec le Real avec plus ou moins de réussite. Pour mieux préparer la fin de l’année avec son club, CR7 ne prendra pas part aux rencontres de sa sélection.

Ces matches amicaux vont donc permettre de faire des essais et de voir comment les champions d’Europe évoluent sans leur numéro 7. Pour compenser son absence, notons la présence Guedes, excellent avec Valence depuis le début de la saison et les premières convocations du Monégasque Rony Lopes et du Lillois Edgar Lé.

















Priorité au Real Madrid ?

Pour le joueur qui souhaite disputer chaque seconde de chaque match, la décision peut surprendre. Mais la mauvaise passe du Real Madrid peut expliquer cela. Les Champions d’Espagne restent sur deux défaites, une première sous l’ère Zidane.

Mais surtout, Cristiano Ronaldo n’a marqué qu’un seul et unique but en Liga, chose très inhabituelle pour lui. Cette non-sélection pourrait permettre à Cristiano Ronaldo d'être plus en forme afin de briller avec le Real Madrid. Surtout que les prochaines semaines vont être chargées pour les Merengue avec le championnat du monde des clubs et le Clasico contre le FC Barcelone prévu juste après la compétition le 23 décembre à 13h.