Poussif, l'OM partage les points avec Angers

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Encore trop inconstant et pas assez concerné, l'Olympique de Marseille a logiquement concédé le nul à domicile face à Angers.

L'Olympique de Marseille et le SCO d'Angers ont partagé les points à l'occasion de la troisième journée de Ligue 1. Carl Toko Ekambi a répondu à l'ouverture du score de Clinton Njie.





Njie marque puis sort

Entre les deux barrages de la Ligue Europa, Rudi Garcia a logiquement fait tourner son effectif, titularisant pour la première fois la recrue Amavi sur le couloir gauche de la défense tandis que Sarr occupait le droit. Pas forcément très inspirés, les Marseillais ont pourtant fait trembler les filets les premiers, quand Njie a profité d'un contrôle manqué d'Ocampos et de l'apathie défensive angevine pour marquer son 3e but en Ligue 1 cette saison (17e). Derrière, l'OM, qui a perdu son buteur sur blessure, s'est quelque peu endormi, offrant l'opportunité au SCO de revenir dans le match.



Angers finit par égaliser

Il a néanmoins fallu attendre la seconde période pour voir les Angevins être récompensés de leur courage. L'égalisation est venue d'un exploit de Karl Toko Ekambi, auteur d'un sublime enroulé du pied gauche venu tromper un Steve Mandanda ne pouvant rien faire (70e). Le gardien a dû ensuite s'employer pou détourner une frappe de Capelle (73e) puis une tête piquée de Thomas (79e). Les hommes de Rudi Garcia avaient pourtant bien démarré cette seconde période avant de connaître un nouveau trou d'air et de la terminer dans la nervosité, matérialisée par l'expulsion évitable d'Ocampos, coupable d'une grosse semelle.





Pas de passe de trois pour l'OM

Alors qu'il avait signé deux victoires en autant de matches de Ligue 1 cette saison, l'OM a cédé ses premiers points. Et personne ne s'en étonnera au vu du jeu produit, tantôt séduisant par séquences, tantôt alarmant au vu des occasions beaucoup trop concédées. Les Phocéens manquent finalement de revenir à hauteur de Monaco et de Saint-Etienne, qui ont bel et bien aligné trois succès consécutifs. Avec cinq points au compteur, le SCO d'Angers peut se féliciter de sa belle entame de championnat.