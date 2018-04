Premier League : Tottenham prêt à tout pour conserver Pochettino ?

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Selon The Telegraph, un sérieux quotidien britannique, Mauricio Pochettino, l’entraîneur de Tottenham, devrait se voir proposer un nouveau contrat, avec à la clé une belle revalorisation salariale.

Depuis quelques temps déjà, Mauricio Pochettino est lorgné par le Real Madrid, ou encore le Paris Saint Germain. Pour autant, les dirigeants de Tottenham n'ont pas dit leur dernier mot puisqu’ils auraient dans l’optique de proposer un contrat en or pour conserver le coach argentin.





L'homme qui valait 10 millions d'euros

En trois saisons chez les Spurs, l’homme de 46 ans a réussi à hisser son équipe deux fois d'affilée dans le Big Four, chose qui ne leur était pas arrivé depuis 1983. Des performances qui n’ont, logiquement, pas laissé insensible les responsables du club londonien. En effet, selon les informations du journal anglais, The Telegraph, Tottenham devrait soumettre à Pochettino un contrat assorti d'une augmentation salariale chiffrée à 3,4 millions d’euros, soit un salaire de 10 millions d’euros. Cette somme ferait de lui, le quatrième entraîneur le mieux payé de Premier League derrière Pep Guardiola, José Mourinho et Antonio Conte qui touchent des salaires extravagants.









Kane et Alli, liés à ce contrat ?

Mais ce n'est pas tout. Le média britannique a également confié, ce mardi, que les négociations entre les deux parties seraient en bonne voie. En faisant parapher ce contrat à l'ancien technicien de Southampton, les dirigeants de Tottenham auraient l'ambition de pousser des pépites telles que Harry Kane, Dele Alli, ou encore Christian Eriksen de prolonger leur aventure à Londres, eux aussi convoités par les plus grands d'Europe.