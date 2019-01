Premier League : Anfield, forteresse imprenable

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Ultra dominateurs lors de la rencontre (70% de possession de balle) les Reds ont eu du mal à venir à bout de Crystal Palace, très réalistes malgré le peu d’occasions sur le but d’Alisson qui n’a dû faire face qu’à trois tirs cadrés… pour trois buts. Mais cette saison, Liverpool est irrésistible à domicile où ils n’ont concédé qu’un nul pour dix victoires.





Invaincu en premier League depuis avril 2017

Le beau parcours des Reds en championnat doit aussi à la réussite de Liverpool à domicile. Cette saison en onze rencontres à Anfield, le club de la Mersey a pris 31 points, leur dernier succès étant donc contre Crystal Palace qui a toutefois inscrit 3 buts. Mais les coéquipiers de Mamadou Sakho ne sont cependant pas parvenus à prendre le moindre point, à cause d’un doublé de Salah, et de deux buts de Firmino et Mané (4-3).

Hasard du calendrier, la dernière défaite de Liverpool dans son antre en Premier League fut contre… Crystal Palace en avril 2017 ! Depuis, si Chelsea est venu s’imposer en Coupe de la Ligue en septembre 2018, et si West Brom avait éliminé les Reds en FA Cup il y a un an, Anfield n'a connu au pire que des matches nuls. Cette saison, Alisson n’a d’ailleurs pris que 6 buts lors des rencontres de Liverpool à domicile dont 3 contre Crystal Palace ce samedi.













Roberto Firmino, auteur du 1000 but à Anfield

En plus du fait qu’il redonne l’avantage à Liverpool en début de seconde période, le deuxième but de Liverpool du Brésilien Roberto Firmino n’a rien d’anecdotique. Le numéro 9 de Jurgen Klopp a ainsi marqué le 1000ème but de l'histoire de Liverpool à Anfield. Selon Opta, il s’agit seulement de la troisième formation anglaise à atteindre ce total de buts marqués à domicile après Manchester United et Chelsea.

Cette saison, les Reds ont inscrit 31 buts à domicile en onze rencontres pour seulement six encaissés. Seul Manchester City est parvenu à repartir invaincu d’Anfield lors du match nul 0-0 entre les deux équipes le 7 octobre 2018.