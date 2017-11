Premier League : Arsenal fait chuter Tottenham

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le derby londonien de la 12e journée de Premier League a tourné à l'avantage d'Arsenal, vainqueur face à Tottenham à l'Emirates. Les Gunners font une excellente opération au classement en revenant à un point des Spurs et du podium.





Derby londonien

Alors que Tottenham avait difficilement battu Crystal Palace avant la trêve internationale (1-0), Arsenal s'est fait corriger par Manchester City, adversaire autrement supérieur (1-3). Le face-à-face entre les deux clubs londoniens donnait dès lors les Spurs favoris, au regard de la saison de chacun, mais nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise dans le championnat anglais. Et les supporters des Gunners doivent être heureux ce week-end. Car ils ont vu leur équipe dominer un rival dans un derby londonien forcément très animé.





Le poteau qui a tout changé

Les Spurs ont été les premiers à frapper mais Kane a buté sur Cech (7e) et la rencontre a vraiment basculé peu après la demi-heure de jeu. Alors qu'Eriksen venait de trouver le poteau (33e), Mustafi a parfaitement repris un coup franc très bien frappé d'Ozil pour ouvrir le score à l'aide du montant (37e). Quelques minutes plus tard, le remuant Sanchez s'est chargé d'inscrire un deuxième but sur un service de Lacazette (41e). C'était seulement la deuxième frappe cadrée des Gunners, jusqu'au coup de sifflet, Tottenham n'a pas trouvé les ressources pour renverser la vapeur, ni su répondre au réalisme adverse.





Arsenal se replace, Tottenham pourrait être largué

Grâce à sa victoire, Arsenal se replace dans la course au podium en revenant à un point de Tottenham. C'est donc une excellente opération, qui pourrait néanmoins profiter à Chelsea, autre club de Londres. S'ils gagnent sur la pelouse de West Bromwich Albion, les Blues monteront effectivement sur le podium. Autrement dit, le suspense promet d'être insoutenable dans ce championnat anglais où bien malin celui qui saura deviner le classement final et les membres du Big Four.