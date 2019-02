Premier League : Arsenal retrouve le sourire à l’extérieur

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Sixième du classement avec 50 points, les hommes d’Unai Emery sont encore à la lutte pour une place en ligue des Champions avec seulement un point de retard sur Manchester United. Victorieux à Huddersfield 1-2, les Londoniens n’ont engrangé que 5 points sur 21 possibles lors de leur sept derniers déplacements en Premier League. Sur leurs huit derniers matches, c'est seulement leur second succès à l'extérieur avec la victoire contre Blackpool en 32ème de finale de la Cup.





Seulement la 7ème équipe à l’extérieur

Si à l’Emirates, les Gunners sont durs à jouer comme en témoigne leur statut de troisième équipe à domicile (32 points en 13 matches), dès qu’il s’agit de voyager, les choses sont totalement différentes. Avec cette victoire à Huddersfield, Arsenal a pris désormais 18 points à l’extérieur sur 39 possibles, ce qui en fait la septième formation à l’extérieur cette saison. La tendance a surtout été catastrophique ces deux derniers mois avec 5 points pris sur 21 possibles.

Ces points perdus expliquent notamment le recul au classement, Alexandre Lacazette et ses partenaires comptabilisent 50 unités, et accusent 7 points de retard sur Tottenham, troisième avec un match en plus à jouer dimanche.













Premier but à l’extérieur pour Lacazette depuis octobre

Si Alex Iwobi a ouvert le score, marquant là son troisième but de la saison, Alexandre Lacazette a inscrit le second but de la partie. L’ancien Lyonnais en est désormais à 11 réalisations en championnat, soit autant que Paul Pogba, et à une unité d’Eden Hazard.

Mais depuis le déplacement d’Arsenal à Fulham le 7 octobre 2018 (1-5), l’international tricolore n’avait plus trouvé le chemin des filets loin de l’Emirates Stadium. Preuve des difficultés rencontrées par le club londonien lorsqu’il s’agit de jouer à l’extérieur. Ce succès contre la lanterne rouge pourrait permettre à Arsenal d’avoir quelques bonnes références pour ses prochaines rencontres loin de son stade. Sa dernière victoire en déplacement remontait au 25 novembre dernier contre Bournemouth (1-2).