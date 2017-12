Premier League : Arsène Wenger égale Ferguson

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Cela fait 21 ans que Arsène Wenger est l’entraîneur d’Arsenal. Pour la 20ème journée de championnat et son déplacement à Crystal Palace, l’entraîneur dirigera son 810ème match sur le banc du club londonien. Il égalera ainsi une légende du football, Sir Alex Ferguson.





Bientôt l’entraîneur avec le plus de rencontres en Premier League

L’ancien entraîneur de Manchester United a officié entre 1986 et 2013. Au cours de ces 27 années, l’Ecossais a établi plusieurs records dont un qui est sur le point d’être battu d’ici la fin de l’année. Arsène Wenger va égaler son nombre de présence sur le banc lors du déplacement à Crystal Palace et devrait le battre lors d’un autre déplacement à West Bomwich le 31 décembre.

Cette performance est cependant réalisée dans des circonstances un peu compliquées, Arsenal étant provisoirement 6ème du classement à déjà 24 points de Manchester City. Qui plus est, c’est la première fois en 19 ans que les Londoniens ne jouent pas en Ligue des Champions. La fin d’année pourrait cependant être plus agréable avec des rencontres contre des mal classés, Crystal Palace étant 16ème, et West Bromwich, 19ème.









Ferguson avec de meilleurs statistiques que Wenger

Si les deux entraîneurs vont partager le même nombre de rencontres, leur palmarès et leur réussite diffèrent. L’Ecossais a été 13 fois champion d’Angleterre contre 3 pour Wenger. Si le Français a plus de Cup (7) que Ferguson (5), au niveau du nombre de matches remportés, l’ancien technicien des Red Devils a remporté 528 rencontres contre 467 pour Wenger lors de leur 810 et 809 matches de Premier League.

Derrière ces deux légendes du football anglais, il faut chercher plus loin des entraîneurs avec un grand nombre de matches. Harry Reknapp en est à 641 rencontres et est le troisième entraîneur au nombre de parties entraînées. Il devance David Moyes (508) et Sam Allardyce (494). Wenger n’est donc pas prêt d’être rejoint.