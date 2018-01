Premier League : Bernardo Silva et Paul Pogba, les invincibles

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Adversaires en championnat d'Angleterre, Bernardo Silva (Man City) et Paul Pogba (Man U) viennent d'acquérir le statut de porte-bonheur. En 2017, ils n'ont pas connu le moindre revers en championnat !

L'année parfaite de Bernardo Silva

Le milieu offensif portugais Bernardo Silva est arrivé cet été à Manchester City après avoir gagné le championnat de France avec Monaco. Et que ce soit en Ligue 1 ou en Premier League, le joueur ne sait plus à quoi ressemble une défaite. Ainsi, en 2017, il a joué 38 matches pour un total impressionnant de 34 victoires et seulement 4 nuls. Et en tenant compte de la fin de l'année 2016, il en est même à 35 victoires en 39 matches !

Bernardo Silva a d'abord profité de la belle année 2017 de Monaco avec 17 victoires en 19 matches (et 2 nuls), inscrivant au passage 6 buts et délivrant 5 passes décisives. Et depuis son arrivée chez les Citizens, il profite de l'invincibilité du club en Premier League, Man City n'ayant toujours pas perdu en championnat depuis le début de la saison. Sous les ordres de Pep Guardiola, Bernardo Silva a pris part à 19 matches sur 21, pour un bilan de 17 victoires et 2 nuls (1 but et 4 passes décisives).

Du coup, sa dernière défaite en championnat remonte au 18 décembre 2016, lorsque Lyon s'était imposé 3-1 à Monaco !



Pogba, plus d'un an sans défaite !

Si Bernardo Silva vient de fêter sa première année d'invincibilité, un autre joueur fait encore mieux : Paul Pogba. L'international français n'a plus connu la défaite avec Manchester United en Premier League depuis la claque reçue à Stamford Bridge contre Chelsea (0-4), le 23 octobre 2016.



Depuis cette date, Pogba est sur une série de 21 victoires et 13 nuls en un peu plus de quatorze mois. Et preuve de l'impact du milieu français, il est impliqué sur 17 buts (7 buts et 10 passes décisives). Et sans lui, les Red Devils ont enregistré cinq défaites en 17 matches.



Avec de telles stats, il doit être le premier joueur choisi par José Mourinho quand le Special One compose son onze de départ.