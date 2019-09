Premier League - Boxing Day : City talonne Chelsea, MU, Liverpool et Arsenal victorieux Xavier BEAL | Écrit pour

Le 27/12/14 à 07:30 , mis à jour le 27 Décembre 2014 à 08:02 | Par| Écrit pour TF1 Le 27/12/14 à 07:30 , mis à jour le 27 Décembre 2014 à 08:02 | Voir le site de Téléfoot

Pas de surprise à l'occasion du Boxing Day en Premier League : le duel entre Chelsea et Manchester City se poursuit avec Manchester United en embuscade. Liverpool et Arsenal se sont également imposés et ne se laissent pas distancer.