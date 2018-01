Premier League : Chelsea à portée de Liverpool, Tottenham porté par Kane

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Porté une nouvelle fois par un immense Harry Kane, auteur d'un doublé, Tottenham n'a pas fait dans la demi-mesure face à Everton à Wembley. Auparavant, Chelsea, confronté à Leicester, avait enchaîné un troisième nul de rang toutes compétitions confondues.





Liverpool peut viser le podium

Le choc entre Liverpool et Manchester City n'avait pas besoin d'un tel enjeu mais il sera toujours bon à prendre pour pimenter encore plus les débats. Les Reds pourront en effet monter sur le podium en cas de victoire, à la faveur du nul concédé par les Blues de Chelsea face aux Foxes. A Stamford Bridge, les hommes d'Antonio Conte n'ont pas su trouver la faille. Ils sont même bien heureux d'avoir préservé leur cage inviolé au regard de la très bonne première période de Leicester. Tout au long du match, les gardiens des deux matches ont dû s'employer et, à l'arrivée, Chelsea signe un troisième match de rang sur un score vierge, toutes compétitions confondues. Liverpool sait quoi faire pour profiter du surplace des Londoniens.





Kane est vraiment sur une autre planète

Tottenham, lui, n'a pas imité son voisin et a préféré étriller Everton à Wembley. Si Son a ouvert la marque en première période, le spectacle a surtout eu lieu après la pause. Harry Kane s'est encore offert un festival pour inscrire un doublé (47e, 59e). Il totalise désormais 98 buts avec les Spurs en Premier League, nouveau record en la matière. Il est aussi le troisième joueur de l'histoire à totaliser au moins 20 buts pendant 4 saisons de suite. Les autres à y être parvenus se nomment Thierry Henry et Alan Shearer.



A l'arrivée, Tottenham s'impose 4 à 0 grâce à une dernière réalisation signée Eriksen. Au classement, les hommes de Mauricio Pochettino reviennent provisoirement à hauteur de… Liverpool. Une autre source de motivation pour les Reds.