Premier League : Chelsea et Arsenal cartonnent, Manchester United enchaîne et City se reprend

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Les Français ont particulièrement brillé ce samedi sur les pelouses de Premier League, permettant aux grosses écuries de l'emporter.





Chelsea s'offre un récital collectif

Après deux matches nuls, Chelsea a décidé de se venger et c'est le promu Brighton qui en a fait les frais. Les Blues d'Antonio Conte ont mis la manière pour s'imposer largement sur la pelouse de l'Amex Stardium. La prestation très collective a été matérialisée au tableau d'affichage par Hazard, auteur d'un doublé (3e, 77e) et des buts signés Willian (6e) et Moses (89e). Il paraît que Chelsea, troisième au classement, cherche un attaquant…





Arsenal se relance, Lacazette aussi

Arsenal restait sur trois matches sans succès dont une défaite. Il lui fallait donc se relancer pour raccrocher le bon wagon. A l'Emirates Stadium, les Gunners ont été intraitables avec Crystal Palace. Arsène Wenger a notamment pu compter sur ses Frenchies, Lacazette ayant retrouvé les chemin des filets après une disette qui durait depuis plus d'un mois et demi (22e). Auparavant, Monreal (5e), Iwobi (10e) et Koscielny (13e) avaient trouvé la faille. L'ancien joueur de l'OL a marqué, au passage, le 500e but d'un Français d'Arsenal en Premier League.



Manchester United remercie Martial

Anthony Martial a lui-aussi été un artisan de la victoire de Manchester United sur la pelouse de Burnley. Il a même été le seul buteur d'une rencontre pendant laquelle les Red Devils n'ont pas toujours été impériaux. A l'arrivée, c'est un troisième succès de rang pour la troupe emmenée par José Mourinho, conservant ses deux points d'avance sur Chelsea.





City : quand Agüero va, tout va

Après avoir chuté pour la première fois de la saison en championnat le week-end dernier, Manchester City a repris sa marche en avant en disposant de Newcastle à l'Etihad Stadium. Sans la sérénité affichée habituellement, les Citizens ont été porté par un grand Sergio Agüero. L'Argentin s'est effectivement distingué en inscrivant un triplé (34e, 63e et 83e) alors que Murphy avait un temps réduit l'écart (67e).