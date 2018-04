Premier League - Chelsea : Giroud est de retour !

Par François TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Chelsea faisait peine à voir





L'heure de jeu était passée, le deuxième but des Saints tout juste validé et la dixième défaite de la saison (!) pour Chelsea quasi inéluctable. Rien, mais alors rien ne pouvait venir gâcher la fête d'un St. Mary stadium au diapason de son équipe en mode survie (18e et premier relégable). Muet depuis son arrivée chez les Blues en janvier, l'entrée en jeu de Giroud (+ celle de Pedro) ne sonnait pas comme une révolte évidente.









Une entrée, un doublé et une victoire





Il faudra dix-sept minutes à l'ancien canonnier pour faire taire tout un stade et pas mal de ses détracteurs. Huit pour trouver la faille sur sa première opportunité d'une tête plongeante au premier poteau (2-1, 70e). Neuf autres, pour inscrire le but du succès d'une reprise du gauche au coeur de la surface (78e, 2-3) trois minutes après l'égalisation de Hazard (75e). Une bonne nouvelle pour Conte à l'heure du sprint final, un sale coup pour son ancienne équipe qui lorgnait sur un nouveau faux-pas des Blues (Arsenal est à 6 points avant son déplacement à Newcastle demain).





















Liverpool toujours à fond









Du côté des Reds de Liverpool, les rencontres se suivent et se ressemblent en ce moment. Portée par son trio d'attaque Firminho-Salah-Mané, tous trois buteurs face Bournemouth, l'équipe de Klopp a signé un succès précieux dans la course à la qualification directe à la Ligue des champions. Troisième à une longueur de Man United, qui joue demain, et trois devant Tottenham, qui joue ce soir, Liverpool est à fond sur tous les tableaux.





















Southampton - Chelsea: 2-3









Burnley-Leicester: 2-1









Swansea - Everton: 1-1









Huddersfield - Watford: 1-0









Crystal Palace - Brighton: 3-2









Liverpool - Bournemouth: 3-0