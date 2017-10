Premier League : Chelsea renoue, City enchaîne, United chute

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Après deux défaites de rang en championnat, Chelsea a renoué avec la victoire un peu dans la douleur. Manchester United a, lui, concédé sa première défaite de la saison, permettant à City, encore vainqueur, de s'envoler.





Chelsea renoue avec la victoire

Fort heureusement pour la sérénité de leurs supporters et de leur propriétaire exigeant, Chelsea a fait mentir la célèbre expression "jamais deux sans trois". Après deux revers de rang en Premier League, les Blues d'Antonio Conte se sont repris en s'imposant à Stamford Bridge face à Watford. Pourtant, malgré l'ouverture du score signée Pedro (11e), tout ne fut pas aisé pour Chelsea, mené après des buts de Doucoure (45e) et Pereyra (49e). Mais, voyant Morata en grande difficulté, Conte a lancé Batshuayi à sa place. Bien en a pris à l'Italien. Car l'attaquant belge s'est d'abord signalé par l'égalisation (71e) puis un doublé (90e+5). Entre deux, Azpilicueta s'était permis de redonner l'avantage aux Blues (87e), sur un service de Willian, lui-aussi entré en jeu. Coaching payant.



Manchester United chute…

Quelques heures après, Manchester United a subi sa première défaite de la saison à l'occasion de son déplacement sur la pelouse d'Huddersfield. On se demandait combien de temps les Red Devils de José Mourinho tiendraient le rythme imprimé par Manchester City et on a désormais la réponse avec cette chute : c'est compliqué. MU a cédé sur des réalisations de Mooy (28e) et Depoitre (33e), sans que la réduction du score de Rashford (78e) n'y change quoi que ce soit.





… et Manchester City s'envole

Dans le même temps, Manchester City ne s'est pas fait prier pour enchaîner une énième victoire de rang. Agüero, sur penalty (30e), Otamendi et Sané ont tous les trois participé à la fête permettant aux Citizens de prendre cinq longueurs d'avance sur Manchester United, qui n'a pris qu'un point sur six lors des deux dernières journées de Premier League. Ce n'est pas un matelas confortable, mais cela en prend le chemin.