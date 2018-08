Premier League : Mourinho et la règle des 3 ans...

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En difficulté lors des matches de préparation, MU a enfin remporté une rencontre. Mais il est déjà question d'un possible départ de José Mourinho outre-Manche. Et certains chiffres semblent le valider.

Et si José Mourinho quittait Manchester United ? Cette question qui semble osée dès le début de la saison n’est peut-être pas si inappropriée pour quelques raisons. Les relations entre les propriétaires du club et le « Special One » ne sont pas excellentes selon quelques journalistes et les critiques de l’entraîneur envers son équipe ne seraient pas du goût de tout le monde. Surtout, en regardant la carrière de Mourinho qui ne reste jamais plus de 3 ans dans un même club…





La règle de 3 de José Mourinho

Le début de la prochaine saison de Premier League sera synonyme de troisième année sur le banc de Manchester United pour José Mourinho. Mais certains journalistes comme nos confrères d’ESPN pensent que cela pourrait être la dernière saison pour le Portugais à Manchester. Au-delà de la qualité de jeu proposé, ou les fortes sommes dépensées sur le marché des transferts, voire ce titre de Premier League qui lui échappe, c’est plus au fait que José Mourinho n’est jamais resté plus de 3 ans dans un même club. Explications









FC Porto 2002-2004 :

Arrivé sur le banc du club en janvier 2002, il remporte la Ligue UEFA en 2003 ainsi que le doublé Coupe – Championnat. En 2004, José Mourinho remporte la Ligue des Champions contre l’AS Monaco et quitte ensuite le club après 2 ans et demi à Porto.









Chelsea 2004-2007

Le Special One arrive en Angleterre et révolutionne le club de Chelsea. Records, Premier league lors de ses 2 premières années, deux coupes de la Ligue, une FA Cup, et deux demi-finale de Ligue des Champions. C’est au tout début de sa quatrième saison qu’il quitte le club.









Inter Milan 2008-2010

Moins d’un an plus tard José Mourinho devient l’entraîneur de l’Inter Milan. Après une supercoupe d’Italie remportée moins de deux mois après son arrivée, il devient champion d’Italie au terme de sa première saison. La deuxième année, le Portugais remporte la Ligue des Champions, et réalise même un triplé historique avec la Serie A et la Coupe d’Italie.









Real Madrid 2010-2013

Après deux saisons en Lombardie, José Mourinho s’engage avec le Real Madrid. Il y gagne la Coupe du Roi lors de sa première année en 2011, puis devient champion d’Espagne en 2012, avant de s’imposer en supercoupe d’Espagne au tout début de la saison 2012-2013.









Chelsea 2013-2015

Parti du Real de son plein gré, l’entraîneur portugais retourne à Londres pour y entraîner les Blues une seconde fois. Pour sa deuxième année, il gagne la Premier League ainsi que la Coupe de la Ligue en 2015. Mais quelques semaines plus tard, le début de sa troisième saison est catastrophique (16ème en décembre) et José Mourinho est limogé après un peu plus de deux ans sur le banc de Chelsea.









Manchester United 2016 - ?

Cet été, José Mourinho entame sa troisième saison avec Manchester United. Avec le club il a remporté la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue en 2017. Sixième en championnat lors de sa première année, José Mourinho termine à la deuxième place derrière Manchester City en 2017/2018.