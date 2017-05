Premier League - Emre Can marque un but d'anthologie et rapproche Liverpool de la C1 (VIDEO)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Emre Can : un but stratosphérique qui fera date





Emre Can est dans tous les esprits mardi matin. Auteur d'un but d'anthologie, lundi soir lors de la rencontre entre Watford et Liverpool (35e journée de Premier League), l'international allemand a porté les Reds vers le succès (0-1). Un succès d'importance dans la course à la qualification à la Ligue des champions.

Servi sur un plateau par son coéquipier Lucas Leiva, l'ancien joueur du Bayer Leverkusen, inspiré, est allé claquer un retourné acrobatique absolument sublime juste avant la mi-temps (45e+2). La pureté de son geste a laissé Heurelho Gomes, le portier de Watford, complètement impuissant.

A trois journées de la fin de la saison 2016/2017, Liverpool est parvenu à consolider sa 3e place avec 69 points au compteur. Le club managé par Jürgen Klopp a désormais son destin européen entre les mains.

















La vidéo du but (SFR Sport) :













Emre Can : "Le plus beau but que j’ai marqué"





"Je n'ai jamais marqué un but comme ça, peut-être quand j'étais plus jeune. C'est le plus beau but que j'aie jamais marqué", a expliqué Can à Sky Sports. "J'ai vu l'espace et je me suis mis à courir, ma première idée était de la prendre de la tête, ensuite je n'ai pas trop réfléchi."





"Mais le plus important, ce sont les trois points. on a notre destin entre nos mains. Si nous gagnons nos trois derniers matches, nous sommes en Ligue des champions. Nous sommes confiants."

















Klopp : " Je ne pense pas qu'il puisse inscrire un plus beau but que celui-là"





"Je ne pense pas qu'il puisse inscrire un plus beau but que celui-là", a reconnu Klopp à Sky Sports. "Emre a très bien joué ces dernières semaines mais il pourrait encore mieux jouer."

















Emre Can en bref

Milieu défensif - 23 ans - 1,84m



International allemand : 8 sélections





Parcours



2012/2013 : Bayern Munich

2013/2014 : Bayer 04 Leverkusen

Depuis 2014 : Liverpool FC





Saison 2016/2017

37 matches / 5 buts, 3 passes décisives

Premier League : 29 matches / 5 buts, 2 passes décisives





Bilan Liverpool

126 matches / 8 buts, 7 passes décisives

Premier League : 86 matches / 7 buts, 2 passes décisives