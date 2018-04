Premier League : entre Chelsea et Tottenham, ça ressemble au derby de la mort

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Chelsea et Tottenham s'affrontent avec un enjeu majeur : une place dans le top 4, donc une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Défaite interdite, encore plus pour les Blues d'Antonio Conte.

Une place dans le top 4

Ce derby londonien entre Blues et Spurs revêt une importance particulière : car c'est une place dans le top 4 qui se joue entre les deux géants de Premier League. Un enjeu qui trône dans la tête d'Antonio Conte, "C'est un match très important pour nous et notre objectif pour la dernière ligne droite de la saison est d'obtenir une place pour la prochaine Ligue des Champions". Pour l'heure, Chelsea pointe à cinq points de Tottenham au classement et une défaite pourrait condamner les derniers espoirs du coach italien.



Une malédiction à chasser pour les Spurs

Tottenham, qui avait perdu 2 à 1 à domicile lors de la première moitié de saison, n'aime pas Stanford Bridge. Pas du tout même. La dernière fois qu'il s'est imposé chez le voisin, c'était en 1990. Une éternité. On peut aisément parler de malédiction même : une série de 25 matches sans succès à Chelsea. Mais les Spurs ont remporté beaucoup de points dans les derbies cette saison : 13 (4 victoires, 1 nul, 2 défaites); Aucune équipe londonienne n'a fait mieux.





Chelsea aime bien Tottenham

En plus de partir favori en raison du stade dans lequel se jouera la confrontation, Chelsea aime bien Tottenham. Sur les cinq derniers face-à-face entre les deux équipes, les Blues n'en ont perdu qu'un seul (le 4 janvier 2017 à White Hart Lane). Ils ont même remporté deux des trois derniers matches. Autant dire que les hommes d'Antonio Conte ont des raisons de croire qu'ils peuvent relancer un peu le suspense pour la course au top 4, ce qui donnerait encore plus d'intérêt à une Premier League promise à Manchester City.