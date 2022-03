Premier League : Quel futur pour Leicester ?

A la surprise générale, Leicester a remporté la Premier League ce lundi. Il y a à peine un an, les Foxes bataillaient pour éviter la relégation. Que feront-ils la saison prochaine ?

Pas habitué à jouer les premiers rôles, Leicester a surpris son monde pour décrocher le titre en Premier League cette saison. Comme plusieurs équipes avant eux, les Foxes ont réussi à déjouer tous les pronostics. Parviendront-ils à réitérer l’exploit ou se feront-ils dépouiller cet été ?





Leicester va toucher le pactole

Le sacre de Leicester était inespéré. Le club de Claudio Ranieri ne dispose que du 16ème budget de Premier League et de la 17ème masse salariale. Si cela peut paraitre faible en Angleterre, il ne faut pas non plus se laisser éblouir par ces chiffres. Avec 130 millions d’euros de budget, Leicester présente une plus grosse enveloppe budgétaire que l’OM et Lille par exemple.





La saison prochaine, le budget des Foxes devrait exploser. Grosso-modo, le club va toucher 215 millions d’euros, entre le titre, la Ligue des Champions, les sponsors et les droits TV. Une somme qui devrait permettre aux dirigeants de conserver une équipe compétitive.





« Tous les joueurs souhaitent rester »

A la télévision thaïlandaise, le propriétaire de Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, a dévoilé les plans de son équipe pour le mercato estival : « Leicester n'est pas une équipe qui va vendre des joueurs. Comme je l'ai dit le premier jour nous cherchons à créer les bases d'une équipe. Nous avons déjà nos plans pour les six prochains mois. Tous les joueurs souhaitent rester et veulent voir jusqu'où ils peuvent aller. Tout le monde est heureux. »



Claudio Ranieri, sous contrat avec les Foxes jusqu’en 2018, ne devrait pas partir non plus. L’Italien s’est confié après le sacre : « Je ne m'attendais pas à cela quand je suis arrivé. Je suis un homme pragmatique, je voulais juste gagner match après match et aider mes joueurs à progresser semaine après semaine. Je n'ai jamais trop pensé jusqu'où cela nous emmènerait. Je reste à Leicester. C’est une année unique, nous nous battrons l’année prochaine pour le Top 10. Nous devons continuer à grandir et à faire les choses bien. »





Enorme plus-value sur les joueurs ?

Pour constituer leur onze de départ, les dirigeants de Leicester avaient déboursé une trentaine de millions d’euros. Ils pourraient maintenant réaliser une plus-value énorme en vendant leurs cadres. Le DailyMail a dévoilé les prix – certainement bien gonflés – des joueurs de Leicester à l’heure actuelle.



Le prix des transferts des joueurs à leur arrivée :





Le prix des joueurs actuellement :