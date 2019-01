Premier League : Les Gunners savent recevoir (Arsenal Chelsea 2-0)

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Défaits la semaine passée contre West Ham, Arsenal avait un derby londonien bien plus compliqué sur le papier contre Chelsea. Pourtant, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette et Laurent Koscielny, tous deus buteurs a affiché un tout autre visage.





Troisième meilleure équipe à domicile en Premier League

Cette saison, Arsenal et Chelsea sont à la lutte pour une place en Ligue des Champions en fin de saison, autant dire que le duel de la 23ème journée entre les deux équipes avait une grande importance. Et si le match a tourné à l’avantage des Gunners, cela n’a rien de surprenant, tant Arsenal est redoutable dans son stade.

En 12 matches de Premier League, Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires ne se sont inclinés qu’une seule fois (Manchester City en août 0-2) pour deux nuls (Liverpool 1-1 et Wolverhampton 1-1). Chelsea est donc la nouvelle victime d’un Arsenal conquérant à domicile en total contraste avec le visage des hommes d’Unai Emery à l’extérieur qui restent sur cinq matches sans succès hors de leurs bases. Cette saison, seuls Liverpool (31 points sur 33 possibles) et Manchester City (33 points sur 36 possibles) affichent de meilleurs résultats à domicile que le club de Londres (29 sur 36 possibles).













Une victoire à l’accent frenchie

Les trois points de la victoire ont été donnés grâce à des réalisations de deux Français, Alexandre Lacazette, auteur d’un enchaînement somptueux en pleine surface de réparation ponctué d’une jolie frappe du gauche, et Laurent Koscielny. Le défenseur central a plus de réussite sur son but, marquant de l’épaule.





Cela faisait presque un an que l’ancien Lorientais n’avait pas inscrit un but, depuis février 2017 et la venue d’Everton à l’Emirates Stadium (5-1). La performance est belle pour le joueur de 33 ans qui a marqué lors de chacune des 9 saisons qu’il a disputées en Premier League sous les couleurs d’Arsenal. Opta indique par ailleurs qu’il est le premier défenseur des Gunners à atteindre la barre des 20 réalisations.