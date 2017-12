Premier League : le « Harry Kane » souffle sur l’Europe

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Cette année 2017 aura été formidable pour les grands attaquants. Il y a quelques jours ils étaient encore 5 à pouvoir prétendre au titre de meilleur buteur sur l’année civile. Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski resteront bloqués à 53 unités, et seul Harry Kane (53) peut encore devancer Lionel Messi (54) lors du dernier match des Spurs en 2017.





De meilleur buteur en Angleterre à meilleur buteur en Europe ?

Et dire qu’au mois de mars, il a manqué presque un mois de compétition. Pourtant, malgré cette absence des pelouses, son rendement en 2017 est tout simplement incroyable : lors de la saison dernière, il termine meilleur buteur du championnat avec 29 réalisations en 30 rencontres jouées ! Mais à cela il faut aussi ajouter ses 4 buts en FA Cup et ses 2 buts en Ligue des Champions Harry Kane mérite bien son surnom de « Hurrykane » (cyclone ne français), tant ses buts déferlent sur les défenses adverses.

Cette saison, le constat est le même, voire même encore meilleur. Avant cette 20ème journée de championnat, il est co-meilleur buteur de Premier League avec l’Egyptien Mohamed Salah (15 buts), et en Ligue des Champions, il a trouvé le chemin des filets à 6 reprises. La réception de Southampton en ouverture de la 20ème journée de Premier League pourrait lui permettre de rejoindre Messi en tête des meilleurs buteurs en Europe, et voire même à le dépasser s’il marquait plus d’une fois…









A quand un titre collectif ?

A seulement 24 ans, Harry Kane fait déjà partie des tous meilleurs avant-centres d’Europe et du monde. Ses chiffres témoignent de sa constante progression. Avant ses 29 buts l’an passé, il était déjà meilleur buteur d'Angleterre avec 25 buts en 2015/2016, contre 21 buts en 2014/2015, ce qui constituait alors sa deuxième saison en tant que professionnel. L’an dernier, si Tottenham a terminé à la deuxième place du podium derrière Chelsea, les Londoniens peuvent notamment remercier leur numéro 9 qui a permis l’obtention de précieux points. Mais voilà, Kane brille, mais ce n’est pas assez.

S’il commence à glaner les titres individuels, son palmarès avec les Spurs et en sélection est vierge. Avec l’Angleterre à l’Euro, il joue 4 rencontres (3 titularisations) et il n’est pas parvenu à débloquer son compteur buts. Il a toutefois eu plus de réussite lors de la phase de qualifications pour la Coupe du monde en Russie (5 buts). En club, Kane a été finaliste de la coupe de la Ligue (2015) et donc vice-champion d’Angleterre (2017). Dixième au Ballon d’Or cette saison, l’attaquant de 24 ans peut donc ce mardi après-midi rajouter une ligne à son palmarès individuel en étant le meilleur buteur européen en 2017. En attendant peut-être en 2018, que le « Hurrykane » ne permette à son club ou à sa sélection de s’envoler vers des récompenses collectives.









Archive / Harry Kane, les débuts d'un buteur extraordinaire :