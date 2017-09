Premier League - La justice anglaise prive Wayne Rooney de permis de conduire pour deux ans

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

La justice anglaise prive Rooney de son permis de conduire





Wayne Rooney ne reprendra pas le volant de sitôt. L’attaquant d’Everton a été condamné, lundi, à une suspension de permis de conduire pour une durée de deux années par le tribunal de Stockport , un tribunal de la banlieue de Manchester, pour conduite en état d’ivresse.





Le joueur de 31 ans avait été arrêté dans la nuit du 31 août au 1er septembre, près de chez lui dans le Nord de l’Angleterre, avec un taux d’alcoolémie trois à quatre fois supérieur à la norme autorisée au Royaume-Uni.





Le tribunal ne s’est pas arrêté en si bon chemin avec l’ancien attaquant de Manchester United. Ce dernier s’est également vu infliger des travaux d’intérêt général par le juge qui n’a pas donné suites aux demandes des avocats du joueur qui réclamaient une amende. Rooney avait plaidé coupable lors de son passage devant le tribunal.





"J'accepte bien sûr la condamnation du tribunal et j'espère pouvoir me rattraper un peu en faisant des travaux d'intérêt général", a écrit Rooney dans un communiqué paru sur son site officiel en milieu de journée.





"Je veux m'excuser publiquement de mon impardonnable manque de jugement pour avoir conduit alors que j'étais au-dessus de la limite légale. Je me suis déjà excusé auprès de ma famille, de mon entraîneur, de mon président et de tout le monde à Everton. Maintenant, je tiens à m'excuser auprès de tous les fans et de tous ceux qui m'ont soutenu et suivi durant ma carrière."