Premier League : Kane remplit son objectif

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il n’a que 24 ans, mais Harry Kane est déjà l’un des meilleurs attaquants au monde. Pour preuve son triplé contre Southampton en ouverture de la 20ème journée de Premier League qui lui permet de prendre provisoirement seul la tête du classement des buteurs du championnat anglais. Et surtout de devenir le meilleur buteur en Europe en 2017.





56 buts en 2017

L’ «Hurrykane » a encore fait parler de lui ce mardi 26 décembre. Il s’agit d’un cadeau de Noël un peu tardif qu’il s’offre, mais en marquant à trois reprises contre Southampton, Kane est devenu le meilleur buteur sur la scène européenne en 2017. Il compte 56 buts sur l’année civile. Avec son club, il a trouvé le chemin des filets 49 fois, alors qu’avec le maillot de la sélection anglaise, Kane a marqué 7 fois.





2017 récompense une année formidable pour l’attaquant de Tottenham. Meilleur buteur du championnat en 2016/2017 (29 réalisations), il occupe également la tête du classement des meilleurs finisseurs pour l’exercice en cours avec 18 buts en 20 rencontres ! En Ligue des Champions, Harry Kane a aussi marqué 6 buts en phase de poule, alors qu’il n’a pris part qu’à 5 rencontres.





3 triplés depuis le début de la saison et le 7ème en 2017 !

Au cours d’une première période où Southampton a cherché à bien défendre, la solution est donc venue comme souvent d’Harry Kane. A la 22ème minute, Rose obtient un très bon coup-franc aux abords de la surface de réparation. Eriksen le tire et trouve la tête de Kane à quelques mètres de la ligne de but (1-0). 1 minutes plus, toujours sur le flanc gauche, c’est Son Heung Min qui déborde et centre pour trouver le pied gauche de Kane (2-0, 39ème).

En seconde période, Alli (49ème servi par Son Heung-Min) puis Son Heung-Min (51ème servi par Alli) ont corsé l’addition, avant que Boufal ne réduise le score peu après l’heure de jeu (4-1, 64ème). Mais une nouvelle fois, Kane s’est signalé d’une sublime balle piquée du gauche pour redonner 4 buts d’avance à Tottenham (5-1, 67ème). Il s’agit là de son troisième triplé depuis cet été (le 7ème en 2017, plus un quadruplé), alors que l’international anglais a déjà marqué 7 doublés sur la même période. En fin de rencontre Tadic a une nouvelle réduit le score (5-2, 82ème).





Cela fait 8 buts pour Kane en décembre lui qui n’avait marqué « que » 3 fois en novembre et 4 fois en octobre. Incontestablement son meilleur mois reste septembre, où l’attaquant de Tottenham a scoré à 13 reprises ! Contre Southampton, il a eu la possibilité de marquer son 3ème but plus tôt comme dans les arrêts de jeu de la première période, où son lob est passé de peu au-dessus de la barre, mais surtout à la 57ème où sa reprise de volée a tutoyé le montant droit des buts de Forster. Constamment dangereux, le numéro 10 des Spurs termine l’année de la meilleure des façons, et Harry Kane se positionne comme l’un des joueurs à suivre en 2018.





