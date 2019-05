Premier League - Kompany quitte Manchester City et revient à Anderlecht comme entraîneur-joueur

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Kompany quitte City après 11 ans de services (et 12 titres)

Un club rit, l'autre pleure. Après onze longues années de bons et loyaux services, Vincent Kompany a annoncé, dimanche, son départ de Manchester City à la fin de la saison. Le Belge s'en va après avoir conquis à Wembley son douzième titre avec City et un triplé historique (Premier League, FA Cup, League Cup).

Arrivé en 2008 en provenance d'Hambourg, le Belge aura traversé plus d'une décennie au sein de l'autre club de Manchester. Son arrivée dans le Nord de l'Angleterre a coïncidé avec le rachat du club anglais par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, dirigé par le Shekih Mansour bin Zayed Al Nahyan. Le défenseur central aura connu les débuts, les échecs, mais aussi connu les moments de gloire avec City. C'est un personnage incontournable qui a tiré sa révérence.









"Le temps est venu pour moi de partir"

"Nous venons de vivre la fin d'une saison incroyable. Ma onzième en tant que Blue. Et je ne peux pas croire ce que j'écris, mais...c'est aussi ma dernière. Même si c'est bouleversant, le temps est venu pour moi de partir", a écrit Kompany sur sa page Facebook, dimanche. "Et quelle saison pour tirer sa révérence ! Je ne ressens que de la gratitude envers tous ceux qui m'ont supporté dans ce club à part. Manchester City m'a tout donné."

Taulier dans tous les sens du terme et capitaine de cette formation de Manchester City, Kompany s'est retrouvé aussi, malgré lui, à en être la mémoire vivante de cette décennie. "Je me souviens du premier jour autant que du dernier. Je me souviens de l'énorme gentillesse que j'ai reçue des gens de Manchester. Je n'oublierai jamais comment tous les supporters de Manchester City sont restés fidèles, dans les bons et surtout dans les mauvais moments. Vous m'avez toujours soutenu et inspiré de ne jamais abandonner", a ajouté l'ancien international belge.









Un retour à Anderlecht là où tout a commencé

Bien que marquée par de nombreuses blessures ces dernières années, la carrière de Kompany n'est pas terminée. Le défenseur de 33 ans a signé un contrat de trois ans avec le RSC Anderlecht, son club formateur où il avait débuté sa carrière professionnelle à 17 ans en 2003. Il occupera un rôle d'entraîneur-joueur dans son club de toujours. Les contours de ce poste seront définis à la mi-juin à l'occasion d'une conférence de presse. Le club bruxellois a confirmé qu'il sera aux manettes du recrutement estival en bonne harmonie avec la direction technique.

“C’est le choix le plus passionné, mais aussi le plus réfléchi que j’ai jamais posé. En tant que footballeur, je suis né et j’ai grandi au RSCA. Depuis mes six ans, je ne fais qu’un avec ce club. Une histoire qui compte 34 titres, c'est sans précédent", a conclu Kompany.

La direction du RSCA a, elle reconnu qu'elle avait travaillé le dossier Kompany depuis de nombreux mois. La fin de contrat du joueur avec City, et l'inévitable impasse quant à la continuité de celui-ci dans le projet citizen, a permis au club belge de tirer son épingle du jeu.

“Lors des précédentes réunions que nous avons tenues avec Vincent et avec Frank Arnesen, nous avons été impressionnés par ses analyses et sa vision d’avenir pour notre club", a expliqué Michael Verschuren, le directeur sportif d'Anderlecht. "Nous avons discuté de l’intégration et du développement des jeunes joueurs, de la manière dont il veut voir jouer le RSCA. Nous en sommes tous arrivés à la même conclusion. Vincent est l’homme dont nous avons besoin afin de poursuivre la rénovation du RSCA." Oui, le prince est de retour chez lui. Et il deviendra roi.