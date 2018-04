Premier League : Lacazette et l’Emirates régalent Arsène Wenger

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Dans une atmosphère chargée d’émotions, Arsenal a remporté les trois points de la victoire contre West Ham. En plus du doublé de Lacazette, Arsène Wenger a aussi apprécié le soutien du public.

Ce match de la 34ème journée avait forcément une connotation assez spéciale pour l’entraîneur des Gunners. Il s’agissait de la première rencontre après l’annonce de son départ du club à la fin de la saison. Comme un symbole, la rencontre s’est conclue par une jolie victoire et un public qui a tenu à rendre hommage à Arsène Wenger.





4 buts, 3 points, un doublé

Sans Mesut Ozil (malade) Petr Cech (blessure à la hanche) et Jack Wilshere (blessure à la cheville) Arsène Wenger avait également choisi de laisser Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc au coup d’envoi, laissant Alexandre Lacazette seul en pointe. A quelques jours de la demi-finale aller contre l’Atletico, Arsenal se devait aussi de repartir avec les 3 points suite à son revers la semaine passée contre Newcastle (2-1).

A la pause, les deux formations ne pouvaient se départager. Au retour des vestiaires, Monreal servi par Xhaka ouvrait le score (1-0, 51ème) avant l’égalisation de Arnautovic (1-1, 64ème). Avec la rentrée d’Aubameyang (70ème), les Gunners étaient plus dangereux offensivement et Ramsey redonnait l’avantage à Arsenal (2-1, 82ème) avant que le Gabonais ne serve Lacazette (3-1, 85ème), l’ancien lyonnais s’offrant même un doublé sur un service de Ramsey pour sceller définitivement le score (4-1, 89ème). Plus que ce succès, c’est aussi l’ambiance qui a marqué les esprits, les chants en l’honneur d’Arsène Wenger se faisant entendre tout au long de la rencontre.

















6ème but lors des 6 derniers matches pour Lacazette

A quelques jours d’un match qui s’annonce explosif contre l’Atletico Madrid, Arsène Wenger peut se satisfaire de retrouver un Alexandre Lacazette en grande forme. Comme toute l’attaque d’Arsenal il est tombé sur un Joe Hart au sommet de son art qui a longtemps tenu en échec les offensives des Gunners. Mais depuis son retour de blessure, l’international tricolore sait se montrer décisif.

Il s’agit de son sixième but lors de ses six derniers matches toutes compétitions confondues. Buteur contre Newcastle lors de la précédente journée, Lacazette a récidivé contre West Ham, portant son total à 13 réalisations en Premier League. Sa blessure au genou semble être un lointain souvenir, ce qu’a dû apprécier Arsène Wenger. A 6 points de la cinquième place, l’objectif d’Arsenal est de remporter la Ligue Europa pour offrir à son mythique entraîneur une sortie à la hauteur de l’impact qu’il a laissé dans ce club. Avec un Alexandre Lacazette à ce niveau de forme, remporter la Coupe d’Europe semble plus que réalisable.