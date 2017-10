Premier League: Lineker souhaite la bienvenue à Puel... à sa façon

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Claude Puel est officiellement entraîneur de Leicester depuis hier soir. Gary Lineker n'a pas manqué ça.

Lineker le faux cynique



"Claude Puel ? Vraiment ?" Voilà comment Gary Lineker, l'homme du culte show TV "Match of the Day", a accueilli l'officialisation de Claude Puel à la tête de l'équipe de Leicester ce mercredi soir. Leicester, le club qu'il porte dans son coeur est-il bon de rappeler. Dans le genre hospitalité glaciale, difficile de faire beaucoup mieux et nombreuses furent les réactions, en provenance de France notamment, pour défendre la cause de l'ancien entraîneur de Southampton. Certains, après la pique balancée la semaine passée sur Karim Benzema, y voyaient même une pointe de jalousie de l'ancienne star des "Trois Lions" vis-à-vis d'un football français qui ne manque pas de réussite et de talents ces derniers mois.



Pour voir le tweet de Lineker sur Puel, c'est ici



Bis repetita pour Leicester ?



Mais en fait que nenni. Comme souvent avec les sorties de Gary Lineker sur les réseaux sociaux, le message est à prendre au second voire troisième degré. Et pour le coup la référence ne manque pas de saveur et remonte au 13 juillet 2015, jour de l'intronisation de Claudio Ranieri à la tête des Foxes. Ce jour-là, Gary Lineker, ne voyait pas d'un bon oeil l'arrivée du technicien italien, remercié après un intérim catastrophique à la tête de la sélection grecque (4 matches, 1 nul, 3 défaites), sur le banc de touche de son club de toujours et s'était fendu d'un tweet similaire à celui adressé à Puel. La suite de l'histoire, on la connaît. Un an plus tard, Claudio Ranieri menait le club anglais au sommet de la Premier League au terme de l'une des épopées les plus folles de la Premier League et de l'histoire des sports collectifs tout simplement. Alors, les mêmes causes reproduiront-elles les mêmes effets? Réponse dans quelques mois.