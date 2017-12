Premier League : Liverpool fait sauter la banque !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Décidément, le championnat anglais ne connait pas de limites lorsqu’il s’agit de dépenser. Liverpool le prouve avec l'arrivée de Van Dijk, désormais le défenseur le plus cher de l’histoire.

Il y a encore quelques mois, Manchester City recrutait Benjamin Mendy pour 57 millions, ce qui faisait de lui le défenseur le plus cher de l’histoire du football. Cela n’aura pas duré très longtemps, puisque cet hiver, Liverpool a battu le record établi par les Citizens avec le latéral gauche international français en recrutant Virgil Van Dijk pour une somme record !





Van Dijk recruté pour 84 millions d’euros !

Parmi les six premiers du classement, Liverpool possède la plus mauvaise défense. Avec 23 buts encaissés depuis le début de saison, les Reds ont perdu de précieux points dans la course à la qualification à la Ligue des Champions. Le désir de Klopp de se renforcer derrière n’est pas nouveau, mais l’arrivée de Van Dijk en provenance de Southampton peut surprendre.

Manchester City, décimé en défense s’était positionné sur le néerlandais selon les médias anglais, mais ce mercredi, Liverpool est passé à l’action et a sorti un chèque de près de 84 millions d’euros pour s’acquérir les services de l'arrière central. Celui-ci portera le numéro 4 et pourra même disputer la Ligue des Champions avec le club de la Mersey.









Enfin une défense à la hauteur de son attaque ?

Quatrième de Premier League, Liverpool est la deuxième meilleure attaque du championnat avec 46 buts marqués en 20 rencontres. Bien aidé par la très belle première partie de championnat de Mohamed Salah (15 buts), les hommes de Jurgen Klopp s’appuient sur un quatuor offensif redoutable avec l’Egyptien mais aussi Philippe Coutinho (7 buts), Sadio Mané (4 buts) et Roberto Firmino (9 buts).

Seul problème, si le club est capable de gros scores (5 buts contre Swansea, 3 contre Arsenal, 4 contre Bournemouth, 5 contre Brighton, 4 contre West Ham ou 3 face à Huddersfiled ou Leicester), il peut aussi sombrer défensivement comme face à Arsenal (3-3) Manchester City (5-0), Tottenham (4-1). Si Liverpool pouvait avoir une défense aussi talentueuse que son attaque, les Reds seraient sans doute situés plus haut dans le classement. Avec l’arrivée de Virgil Van Dijk, la seconde partie de saison des Reds promet d’être somptueuse, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions.









