Premier League : Liverpool signe un nul face à Everton

Sans surprise, Jürgen Klopp avait décidé de faire tourner face à Everton, à l'occasion d'un nouveau derby de la Mersey. Liverpool pense d'abord à la Ligue des Champions.





Klopp prépare le retour

Circulez, il n'y avait pas grand-chose à voir. Le derby de la Mersey entre Everton et Liverpool n'était pas l'affiche rêvée. Normal, les Reds avaient tout simplement et logiquement la tête ailleurs. Après avoir écrasé Manchester City lors du quart de finale aller de Ligue des Champions (3-0 à Anfield), ils ont sans surprise levé le pied dans la foulée pour mieux se préparer pour le retour. Pour minimiser les risques, Jürgen Klopp a laissé Mohamed Salah au repos et démarré la rencontre sans Firmino et Oxlade-Chamberlain.





Liverpool fait l'impasse

Ce faisant, on peut affirmer que Liverpool a fait l'impasse sur ce match et n'a rien montré de vraiment flamboyant. En face, les Toffees regretteront sans doute de ne pas avoir profité de cette situation positive pour se muer en équipe opportuniste. Ils ont dominé le derby, sans parvenir à trouver le chemin des filets malgré quelques occasions franches.





Liverpool assure le top 4

Liverpool, troisième avec trois points d'avance sur Tottenham et un de retard sur Manchester United, a peut-être abandonné une place sur le podium. Car les Spurs comptent deux matches de moins. Mais les Reds se disent sans doute qu'un demi-finale de Ligue des Champions est une réussite bien plus importante sachant que, de toute façon, le top 4 est qualificatif.