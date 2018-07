Premier League : la malédiction qui guette Guardiola

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Largement vainqueur du championnat anglais lors de la précédente saison, Manchester City apparaît comme le grand favori à sa propre succession. Mais cela pourrait se faire sans Pep Guardiola, puisque depuis 2010, un seul entraîneur champion est resté plus d'un an à son poste.





D’Ancelotti à Conte en passant par Ferguson, Mourinho et Conte

Champion d’Angleterre avec Chelsea au terme de la saison 2016/2017, Antonio Conte ne poursuivra pas avec les Blues la saison prochaine. Cela devient une habitude en Premier League où depuis 2010, les techniciens qui ont décroché le titre de champion n’ont pas été conservés à leur poste plus de deux ans ! La seule exception concerne Sir Alex Ferguson, champion en 2013 qui a annoncé sa retraite par la suite.





Carlo Ancelotti, champion avec Chelsea en 2010, limogé en 2011

Arrivé sur le banc des Blues en 2009, Carlo Ancelotti devient champion pour sa première saison. Quelques mois plus tard, au terme d’une défaite contre Everton, il est démis de ses fonctions malgré une deuxième place au classement.









Roberto Mancini, champion avec Manchester City en 2011, limogé en 2012

Arrivé en 2009 en cours de saison, l’Italien permet aux Citizens de remporter le titre en 2012. Un an plus tard, malgré une deuxième place au classement à 10 points de Manchester United, Mancini est limogé par ses dirigeants.









Sir Alex Ferguson, Champion avec Manchester United en 2013, parti à la retraite

L’un des plus beaux palmarès du football mondial est parti sur un treizième titre de champion d’Angleterre en 2013. Juste avant ce sacre Alex Ferguson avait annoncé son départ à la retraite.











Manuel Pellegrini, champion avec Manchester City en 2014, limogé en 2016

Arrivé sur le banc des Skyblues en juin 2013, le Chilien Manuel Pellegrini a mis un an pour remporter le titre de champion d’Angleterre. Au terme de la saison 2014 il fait le doublé Coupe – Championnat. Mais deux ans plus tard, il est remplacé par Pep Guardiola à la fin de la saison de Premier League.









José Mourinho, Champion avec Chelsea en 2015, limogé en 2015

Le Portugais faisait son retour à Chelsea en juin 2013 après un premier passage entre 2004 et 2007. Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2015, il gagne également la Premier League quelques semaines plus tard. Pourtant José Mourinho est éjecté de son poste au mois de décembre 2015, juste quelques mois après ce doublé.









Claudio Ranieri, Champion avec Leicester en 2016, limogé en 2017

En juillet 2015, l’entraineur italien arrive sur le banc de Leicester. Pour sa première saison, il réalise un parcours remarquable qui permet au club de décrocher le premier titre de champion d’Angleterre de l’histoire du club. Quelques mois plus tard, en février 2017, Claudio Ranieri est évincé de son poste sur le banc des Foxes.









Antonio Conte, Champion avec Chelsea en 2017, licencié en 2018

L’ancien entraîneur de la Juventus aurait dû le voir venir. Etre champion en Premier League en étant italien est quasiment une assurance de perdre son poste quelques mois plus tard ! Chelsea est qui plus est coutumier du fait comme vous avez pu le voir dans la liste précédente. Arrivé à Chelsea en 2016, il décroche le titre lors de sa première saison. Un an plus tard, les Blues terminent 5ème de Premier League à 30 points de Manchester City ! Antonio Conte a été remercié le 12 juillet dernier…