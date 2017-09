Premier League : Manchester City écrase Liverpool 5-0 !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Avant la trêve internationale, Liverpool avait corrigé Arsenal 4-0 et pouvait bomber le torse. Mais ce samedi, sur le terrain de Manchester City, les Reds ont subi un lourd affront avec une défaite 5-0. Fort de ce résultat, Manchester confirme son bon début de saison (trois victoires et un nul) et en profite pour distancer de trois points son adversaire du jour.



Mané découpe Ederson

Dans ce duel entre deux prétendants au titre, c'est Manchester City qui trouvait la faille en premier : à la 25e minute, idéalement lancé par Kevin de Bruyne, Sergio Agüero effaçait Simon Mignolet, le portier des Reds, pour ouvrir la marque. Les deux équipes faisaient jeu égal jusqu'au tournant du match, à la 37e minute. Sur un long ballon en profondeur, Ederson Moraes, le portier des Citizens, était victime d'un pied haut de Sadio Mané.

L'arbitre n'hésitait pas un seul instant et adressait un carton rouge à l'attaquant sénégalais. Pendant ce temps, Ederson Moraes est resté de longues minutes au seul avant d'être évacué sur une civière avec un masque à oxygène. Remplacé par Claudio Bravo, Ederson est revenu s'installer sur le banc de touche en fin de match avec un gros pansement sur la joue.



Réduit à dix, Liverpool explose

A partir de là, le match fut à sens unique. Lors des longs arrêts de jeu de la première période (huit minutes au total), City ajoutait un deuxième but par Gabriel Jesus et pliait la rencontre (45+6e). En seconde période, Manchester City déroulait et ajoutait trois autres buts par Gabriel Jesus (53e) et Leroy Sané (77e et 90+1e).

Agüero dans l'histoire de la Premier League

Auteur du premier but de la rencontre, Sergio Agüero est entré dans l'histoire de la Premier League grâce à cette réalisation. Il est en effet devenu le meilleur buteur non-européen du championnat anglais avec 124 buts. Il était auparavant à égalité avec le Trinidadien Dwight Yorke qui a notamment fait les beaux jours de Manchester United.



Enfin, Agüero a confirmé qu'il était la bête noire des Reds à l'Etihad Stadium. En six matches à domicile contre les Reds, il a toujours trouvé le chemin des filets !