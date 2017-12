Premier League : Manchester City enchaîne, Kane en mode record, Chelsea et United freinés

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Manchester City et Tottenham sont les seules équipes du Big Six de Premier League à avoir gagné avant Noël.

Manchester City a enchaîné une nouvelle victoire à l'occasion de la 19e journée de Premier League, filant un peu plus vers le titre puisque Manchester United et Chelsea ont lâché des points.





Manchester City enchaîne

Ceux qui espéraient voir la série de Manchester City prendre fin avant Noël ont eu tort. Car les hommes de Pep Guardiola ont encore une fois affirmé leur puissance face à Bournemouth. Imbattables, les Citizens ont pu compter sur un doublé d'Agüero (27e, 79e) et des buts de Sterling (53e) et Danilo (85e) pour signer une 17e victoire consécutive en Premier League. A force, il n'y a plus rien à dire.



Manchester United freiné…

D'autant que, quelques heures après, Manchester United a perdu deux points sur la pelouse de Leicester. Menés au score après un but de Vardy (27e), les hommes de José Mourinho ont donné les clefs à Juan Mata, qui s'est fendu de deux belles inspirations pour égaliser (39e) puis offrir l'avantage aux Red Devils (60e). Un avantage qu'on pensait acquis après l'expulsion d'Amartey (74e) mais c'était avant que Maguire ne marque un deuxième but pour les Foxes (90e+4). United, qui a eu les occasions pour tuer le match, est maintenant à 13 points de City.





… Chelsea aussi

Les Blues d'Antonio Conte n'ont pas fait mieux sur la pelouse d'Everton. Face à des Toffees solides et solidaires, les Londoniens n'ont pas su trouver la faille, ne profitant pas du nul entre Arsenal et Liverpool pour conforter leur troisième place. Tant pis.





Kane voit triple

Du côté de Tottenham, on a vu un grand Harry Kane. L'attaquant anglais, toujours en lice pour devenir le meilleur buteur de l'année 2017 (club et sélection confondus), a inscrit un triplé pour offrir la victoire aux Spurs, revenant à hauteur d'Arsenal au classement. Kane en profite pour rejoindre Alan Shearer au plus grand nombre de buts inscrits sur une seule année civile en Premier League (36). Un record qu'il pourra améliorer lors du Boxing Day.