Premier League : les deux Manchester ne se quittent plus, Chelsea étrille Stoke

Par Maxime CLAUDEL

Le duel à distance entre Manchester United et Manchester City continue alors que Chelsea, Liverpool et Tottenham ont également gagné.

Statut quo en tête du classement de Premier League puisque les deux Manchester ont signé une nouvelle victoire. City dispose néanmoins d'une meilleure différence de buts grâce à son énième démonstration offensive. Large vainqueur à Stoke, Chelsea reste en embuscade.



Southampton-Manchester United : 0-1

Manchester United n'a pas été particulièrement brillant sur la pelouse de Southampton mais un petit but de Romelu Lukaku, son sixième de la saison, a suffi au bonheur de José Mourinho, expulsé en fin de rencontre. Ce succès étriqué car sur la plus petite des marges permet de garder intact le duel à distance avec Manchester City.





Manchester City-Crystal Palace : 5-0

Manchester City, lui, n'a pas fait dans la dentelle et a tout bonnement corrigé Crystal Palace à l'Etihad Stadium. Les hommes de Pep Guardiola se sont distingués avec une nouvelle démonstration offensive, conclue sur le score sans appel de 5 à 0. Sané (44e), Sterling (51e, 59e), Agüero (79e) et Delph (89e) ont été les artisans de cette victoire permettant de prendre la tête du classement avec un meilleur goal average par rapport à celui des Red Devils (+19 contre +15).





Stoke City-Chelsea : 0-4

Les Blues d'Antonio Conte, freinés par Arsenal le week-end dernier, n'ont pas fait de cadeau à Stoke City. Grâce à un triplé de Morata (2e, 77e, 82e) et un but signé Pedro (30e), Chelsea a conforté sa troisième place sur le podium. Au passage, l'attaquant espagnol partage désormais la tête du classement des buteurs avec Agüero et Lukaku (6 réalisations chacun).





West Ham-Tottenham : 2-3

Les Spurs de Tottenham se sont faits peur à l'occasion de leur déplacement à West Ham. Alors qu'ils menaient 3 à 0 grâce à un doublé rapide de Kane (34e, 38e) et un but d'Eriksen (60e), ils ont vécu une fin de match compliquée. Outre la réduction du score d'Hernandez (65e) et l'expulsion de Serge Aurier (70e), les Londoniens ont vu Kouyaté marquer un deuxième but pour les Hammers (87e). Mais il n'y en a pas eu de troisième.





Leicester City-Liverpool : 2-3

Les Reds, aussi, ont connu quelques frayeurs au King Power Stadium. Salah (15e) et Coutinho (23e) avaient pourtant mis Liverpool sur de bons rails mais c'était sans compter sur la réduction du score d'Okazaki avant la pause (45e+3). Au retour des vestiaires, Henderson a voulu mettre fin au suspense (68e) mais Vardy l'a prolongé dans la foulée (69e). Les 20 dernières minutes ont été folles mais les Reds ont tenu le cap.